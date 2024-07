Dieses Tool macht die Gameboy-Kamera zur schlechtesten Webcam der Welt

Videomeetings aus dem Homeoffice gehören für viele Arbeitnehmer:innen seit der Coronapandemie fest zum Alltag dazu. Neben einem guten Mikrofon ist dabei vor allem der richtige Filter für die Webcam wichtig. Das Chaos im Hintergrund sollen Gesprächspartner:innen schließlich nicht sehen. Und so bietet nicht nur jede gängige App Hintergründe und Verzerrungsfilter an, große Player wie Google und Microsoft haben entsprechende Funktionen sogar auf Basis von künstlicher Intelligenz in ihre Systeme integriert. Wer zu Hause noch eine Gameboy-Kamera hat, braucht all das bald aber nicht mehr. Voraussetzung dafür ist, dass ihr den GB Operator von Epilogue besitzt.

So wird die Gameboy-Kamera zur Webcam

Das knapp 60 US-Dollar teure Gadget macht es möglich, alte Gameboy-, Gameboy-Color- oder Gameboy-Advanced-Spiele auf dem PC zu spielen. Dazu schließt ihr es einfach per USB an den Computer an und steckt die Cartridges ein. Außerdem könnt ihr mithilfe des Gadgets und der Playback-App eure Spielstände übertragen und sichern. Auch die Gameboy-Kamera unterstützt es schon. Bislang ist es allerdings nur möglich, Schnappschüsse zu sichern.

Bald geht noch mehr. Per X teilt der Hersteller ein kurzes Video, das ziemlich offensichtlich von der Gameboy-Kamera stammt. Bald soll es möglich sein, das Nintendo-Zubehör auch als Webcam zu benutzen. Vorher müssen die Macher:innen hinter Epilogue aber noch etwas Arbeit investieren. „Wir haben jetzt eine Liveübertragung von der Gameboy-Kamera, müssen aber noch einige Feinabstimmungen vornehmen und Konfigurationsoptionen einrichten“, erklären sie Time Extension. Das Update wollten sie dennoch schon teilen, weil es aufregend zu sehen sei, dass es endlich funktioniere. Das Statement schließen sie mit: „Es ist die schlechteste und beste Webcam, die ihr jemals haben werdet.“

Videomeeting mit Wow-Effekt

Das dürfte vor allem an den technischen Voraussetzungen der Gameboy-Kamera liegen. Das Nintendo-Zubehör kam 1998 auf den Markt. Die Auflösung liegt bei 128 mal 122 Bildpunkten. Das ist sehr weit weg von der Full-HD-Auflösung, die etwa die Webcam im aktuellen Macbook Air liefert. Filter zum Verzerren des Hintergrunds braucht ihr also nicht. Wie ihr anhand des Videos sehen könnt (oder auch nicht), ist es schon schwer genug, die Menschen vor der Kamera zu erkennen. Die Bildfrequenz liegt außerdem nur zwischen 10 und 30 Bildern pro Sekunde. Eine flüssige Übertragung ist damit kaum möglich.

Wer in Videomeetings für einen Wow-Effekt sorgen will, bekommt die Gameboy-Kamera übrigens noch heute. Bei Ebay zahlt ihr für das Nintendo-Zubehör je nach Zustand zwischen 30 und 180 Euro. Den GB Operator könnt ihr bei Epilogue bestellen. Seid aber vorsichtig, wenn ihr darüber zocken wollt. Für Emulatoren gelten strenge Regeln. Eine Einschätzung eines Medienrechtsanwalts dazu könnt ihr in unserem Artikel zu Emulatoren auf dem iPhone nachlesen.

