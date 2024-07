Wieso Nintendo den Moderator eines Subreddits verklagt

Nintendo ist dafür bekannt, rigoros gegen Urheberrechtsverletzungen und Onlinepiraten vorzugehen. Nun hat das japanische Gaming-Unternehmen erneut zugeschlagen und zwei Akteure verklagt, die Switch-Piraterie betreiben und Nintendos Hardware illegal anbieten.

Einer davon ist ein Reddit-Nutzer namens Archbox, der in der Szene als Moderator des Subreddits r/SwitchPirates bekannt ist und mit bürgerlichem Namen James Williams heißt. Gegen diesen US-Amerikaner hat Nintendo kürzlich eine Klage am Bundesgericht in Washington eingereicht, hauptsächlich wegen seiner Aktivitäten als Switch-Pirat.

Er hat anderen zur Piraterie verholfen

„Der Beklagte ist Betreiber, Manager und treibende Kraft hinter mehreren Pirate Shops, über die riesige Bibliotheken raubkopierter Nintendo-Switch-Spiele angeboten wurden“, heißt es in der Klageschrift, wie Torrentfreak berichtet.

Darüber hinaus soll er Menschen dabei geholfen haben, Software zu erhalten und zu installieren, mit der raubkopierte Spiele auf der Switch gespielt werden können. All das wurde laut Klage durch den Subreddit gefördert.

Die Klage zitiert sogar einen Reddit-Post von Williams, in dem er damit prahlt, ein Pirat zu sein und keine 50 Dollar für ein Nintendo-Spiel ausgeben zu wollen. Er sei sich darüber im Klaren, dass sein Verhalten rechtswidrig ist und er die Urheberrechte von Nintendo verletzt.

Nintendo wirft ihm letztendlich diverse Urheberrechts­verletzungen, Verstöße gegen den Digital Millennium Copyright Act (DMCA) und Vertragsbruch vor.

Hardwareanbieter wurde ebenfalls verklagt

Auch der Betreiber der Seite Modded Hardware hat eine Klageschrift von Nintendo erhalten. Auf dieser Seite verkauft er unter anderem modifizierte Nintendo Switches, mit denen raubkopierte Spiele gespielt werden können.

Dazu bietet er Hardware an, mit der Nutzer ihre Switch selbst umfunktionieren können. Außerdem betreibt er einen Mail-in-Service, bei dem Nutzer ihre Switch einsenden können, damit er sie modifiziert und zurückschickt.

Bereits im März hatte Nintendo ihm mit einer Klage gedroht, und der Betreiber hatte eingewilligt, den Betrieb der Website einzustellen. Da sie jedoch noch immer aktiv ist, wirft Nintendo Modded Hardware Urheberrechts­verletzungen und Verstöße gegen den DMCA vor.

