Steam-Kurator sorgt für Hass: Warum Gamer gegen eine Consulting-Firma vorgehen

Sweet Baby Inc ist eine Beratungsagentur aus Kanada, die in den vergangenen Jahren an vielen hochkarätigen Gaming-Blockbustern mitgewirkt hat – darunter Titel wie God of War Ragnarök, Marvel’s Spider-Man 2 und Alan Wake 2. Das Unternehmen berät Entwickler:innen und Publisher, wenn sie Hilfe bei der Geschichte ihrer Spiele, bei der Ausarbeitung der Charaktere und Themen wie Inklusion und Diversität benötigen.

Nun wird Sweet Baby Inc von Usern im Netz attackiert. Auf Reddit, X und vielen weiteren Plattformen sammeln sich Hassnachrichten und Anschuldigungen gegen Sweet Baby Inc. Diese resultierten unter anderem darin, dass die Website des Unternehmens offline ist und zahlreiche Mitarbeiter:innen ihre Profile in den sozialen Medien privat geschaltet haben.

Warum die Anfeindungen gegen Sweet Baby Inc?

Ursprung dessen ist ein Kurator:innen-Account auf Steam. Kurator:innen-Accounts sind öffentliche Profile, die Spielempfehlungen geben oder von Games abraten. Spieler:innen können etwa Accounts von Websites oder Personen folgen, deren Einschätzung sie vertrauen, und so neue Games entdecken.

Der Account „Sweet Baby Inc detected“ listet alle Games auf, an denen die Agentur beteiligt war, und bewertet sie negativ. Der Grund: Die Spiele wären durch das Mitwirken von Sweet Baby Inc zu „woke“. Das Unternehmen würde Entwicklerstudios dazu zwingen, Minderheiten sowie weibliche und trans Charaktere als Hauptfiguren in Spielen zu nutzen.

Eine Theorie dieser Gruppierung besagt etwa, dass Agent Saga, die afroamerikanische Protagonistin aus Alan Wake 2, zuvor eine weiße Frau gewesen wäre. Angeblich wäre die Figur erst afroamerikanisch geworden, nachdem Sweet Baby Inc an dem Spiel mitgewirkt hat. Diese „Theorie“ wurde bereits mehrfach von Mitarbeiter:innen des Studios dementiert.

Die Arbeit von Sweet Baby Inc soll laut diesen Theorien ebenfalls dazu führen, dass die Gaming-Branche zugrunde ginge. Die Anschuldigungen entspringen dabei häufig dem rechten Spektrum und werden durch abfällige, menschenverachtende und gewaltverherrlichende Kommentare begleitet.

Der Kurator:innen-Account wurde einige Wochen nach dessen Erstellung von einer Mitarbeiterin von Sweet Baby Inc entdeckt. Sie rief dazu auf, den Account zu melden und sperren zu lassen. Das sorgte allerdings für den Ausbruch der Hasskommentare gegen sie und das Unternehmen. Seitdem ist der Kurator:innen-Account nur weiter angewachsen.

Ein zweites Gamergate?

Viele User erinnert diese Aktion an das sogenannte Gamergate. 2014 gab es bereits eine ähnlich gelagerte Gemengelage. Diese entstand durch den Ex-Freund einer Spieleentwicklerin. Da seine Partnerin eine Affäre mit einem Spieljournalisten gehabt haben soll, warf er ihr vor, sich so gute Wertungen für Spiele zu erschleichen.

Frauenfeindliche und rechte Gruppierungen nahmen den Post zum Anlass, die Spielentwicklerin mit Hassnachrichten zu bombardieren und private Informationen sowie Nacktbilder zu veröffentlichen. Der Hass verbreitete sich unter dem Hashtag #gamergate immer weiter und richtete sich gegen Journalist:innen, Spieleentwickler:innen und die Gaming-Branche im Allgemeinen.

„Was an Gamergate so verstörend war, ist, dass es uns die fehlende Moderation auf Social-Media-Plattformen gezeigt hat“, so Whitney Phillips, Professorin der Kommunikationswissenschaften von der University Syracuse, in einem Interview mit Delawarepublic. Sie fährt fort: „Als Antwort auf Gamergate haben die Plattformen nichts getan. […] Es gab für die Teilnehmer keinen Grund, aufzuhören.“

Wie geht es mit Sweet Baby Inc weiter?

Im Falle von Sweet Baby Inc fehlt diese Moderation ebenfalls in weiten Teilen. Hasskommentare und Androhungen gegenüber dem Unternehmen und dessen Mitarbeiter:innen stehen bisher ungefiltert im Netz. Der Steam-Account, der den Angriffen zugrunde liegt, existiert und wächst weiter.

Ob Valve eingreift, ist bisher nicht bekannt. Die Plattform hätte nur eine Handhabe, wenn der oder die Kurator:in gegen die Steam-Richtlinien verstößt. Im Diskussionsforum des Steam-Accounts wurden neue Posts durch den oder die Ersteller:in blockiert und alte Beiträge – die womöglich gegen die Richtlinien verstoßen hätten – gelöscht.

Dort heißt es: „Der Steam-Support hat mir eine Nachricht geschickt, dass dieser Account eine Menge Meldungen bekommt und womöglich gelöscht wird. Um das zu vermeiden, habe ich alle Beiträge gelöscht.“

Auf anderen Plattformen müssen die Mitarbeiter:innen und Sweet Baby Inc sich vor der Flut von Hasskommentaren retten, indem sie ihre Profile privat stellen. Aussicht auf Hilfe von den Plattformen gibt es nicht.

