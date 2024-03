Steam: Darum könnten viele Spiele in Deutschland bald nicht mehr verfügbar sein

Steam ist wohl die weltweit größte Gaming-Plattform. Hier finden sich sowohl Tripple-A-Titel als auch Indie-Geheimtipps. Durch Tools, die die Plattform von Valve bietet, geht es besonders einfach und schnell, sein eigenes Spiel hier zu veröffentlichen. Über 58.000 Spiele finden sich in der Bibliothek des Stores. Doch in Deutschland könnte diese Zahl bald drastisch schrumpfen.

Der Grund dafür liegt in der Altersbeschränkung – beziehungsweise deren Fehlen in vielen Spielen. Demnach muss jedes Spiel auf der Plattform eine Altersbewertung haben. Fehlt sie, wird das Game nicht in Deutschland verfügbar sein.

Die Regelung gilt jedoch nicht nur für Neuveröffentlichungen. „Die deutsche Regulierungsbehörde BZKJ hat uns gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass ihre Auslegung des Gesetzes alle Spiele auf Steam umfasst; auch die, die vor Inkrafttreten des Gesetzes auf den Markt gebracht wurden“, heißt es in der offiziellen Mitteilung von Steam.

Das wird sich jetzt ändern

Spieleentwickler:innen, die ihr Spiel in Deutschland veröffentlichen möchten, haben laut Steam zwei Optionen: Entweder die Spiele durchlaufen den in Steam integrierten Bewertungsprozess oder werden von der deutschen Bewertungsagentur USK bewertet. Seit Januar 2020 gibt die Plattform bei Neuveröffentlichungen einen Fragebogen zu Inhalten des Spiels heraus. Er diene neben einer passenden Altersklassifizierung auch dazu, Spieler:innen einen besseren Einblick über die Inhalte zu geben.

Über das Publishing-Portal Steamworks können Entwickler:innen diese Informationen auch zu bereits veröffentlichten Spielen nachtragen.

Was bedeutet das für Gamer:innen?

Nutzer:innen auf Steam müssen sich nun darauf einstellen, dass ihre Bibliotheken etwas schmaler werden. USK-geprüfte Spiele bleiben weiterhin verfügbar. Große Tripple-A-Titel bleiben also auch deutschen Steam-Gamer:innen erhalten.

Die Kennzeichnungsstelle USK hat auf ihrer Website eine Liste von allen Spielen, die bereits eine Altersempfehlung erhalten haben. Ist dein Lieblingsspiel Teil der Liste, wirst du dieses wohl weiterhin auf Steam spielen können.

Anders hingegen könnte es bei Indie-Titeln aussehen. Besonders Spiele, die vor 2020 veröffentlicht wurden, müssen zuerst den Fragebogen ausfüllen, bevor das Spiel in Deutschland wieder verfügbar ist. Ist das Studio seitdem insolvent gegangen oder besteht es nur aus einer einzelnen Person, stehen die Chancen schlecht, dass noch eine Altersbeschränkung folgt. Eine genaue Liste von betroffenen Spielen legt Steam jedoch nicht vor.

Welche Spiele keine Altersbewertung haben, wird sich daran zeigen, dass sie in Deutschland nicht mehr verfügbar sein werden.

Ob diese Steam-Spiele noch verfügbar sein werden?

