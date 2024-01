Was KI-Spiele auf Steam jetzt dürfen – und was nicht

Valve teilt KI in zwei Kategorien ein

Das Entwickeln von Spielen ist durch KI definitiv um einiges leichter geworden. Entwickler:innen können sich mit der Hilfe von Tools Code schreiben lassen, grafische Assets entwickeln oder auch Audioinhalte generieren. Valve, der Betreiber der Plattform Steam, sah bislang Spiele, die mithilfe von KI entwickelt wurden, in einer rechtlichen Grauzone. Jetzt veröffentlicht die Plattform erstmals Regeln für Entwickler:innen zum Umgang mit KI.

In einem Blogbeitrag begründet Valve die neuen Regulierungen: „Unser Ziel war und ist, mit Steam so vielen Spielen wie möglich eine Plattform zu geben.“ Als erste Maßnahme nennt Valve die Kategorisierung von KI-Nutzung in Spielen in zwei Bereiche. Die Angaben der Entwicklerteams sollen auch auf der Steam-Seite des Spiels angezeigt werden.

