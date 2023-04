Games: Wo ist die Innovation geblieben?

Der siebte Teil einer Reihe oder die fünfte Neuauflage eines Klassikers: Große Spielestudios wagen auf den ersten Blick genauso wenig wie große Filmstudios und bringen keine neuen Titel auf den Markt. Stattdessen gibt es die gefühlt hundertste Version von „Assassins Creed“ und ein Remake von „Final Fantasy VII“.

Retro ist also auch bei Games weiter in Mode. Doch das war einmal anders. Die Gaming-Branche galt als Treiber für Innovationen und hat Technologien und Mechaniken entwickelt, die dann auch in anderen Branchen eingesetzt wurden.

Daher begeben sich Caspar von Allwörden und unser CvD und Gaming-Redakteur Matthias Kreienbrink auf die Suche nach Innovationen in der Gaming-Branche. Sie stellen sich die Frage, warum große Studios so wenig riskieren, wie es um die Indie-Szene steht und ob KI eine Innovation der Zukunft in Games sein könnte.

