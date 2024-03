Gaming mit Geruch: KI-Device soll für noch mehr Immersion in Spielen sorgen

Immersive Spiele gehören zu den besten Erlebnissen für Gamer:innen. Denn bei diesen Games können sie tief in die virtuelle Welt eintauchen und den Alltag vergessen. Dafür sorgt im Normalfall die gut abgestimmte Kombination aus Bild, Ton und haptischem Feedback über Controller.

Das Team von Gamescent möchte aber, dass ihr eure Spiele künftig auch riechen könnt. Ganz richtig gelesen: Mit dem KI-gesteuerten Gerät sollt ihr Schüsse, Wälder und Regen beim Gaming mit der Nase wahrnehmen können.

So sollt ihr Spiele riechen können

Um das zu realisieren, verbindet ihr das sechseckige Gerät zunächst mit einer kleinen, im Lieferumfang enthaltenen HDMI-Box. Daran könnt ihr eine Konsole oder euren PC über den Input und Monitor oder Fernseher über den Output anschließen.

Laut Gamescent soll die KI des Geräts anhand des durchgeschliffenen Audiosignals erkennen, wo ihr euch gerade im Spiel befindet. Dadurch werden kleine Sprühflaschen im Gamescent aktiviert und der passende Duft im Raum verteilt. Das soll bei jedem Spiel funktionieren, das je produziert wurde.

Folgende Gerüche sind dabei im Lieferumfang enthalten:

Schüsse

Explosionen

Sturm

Wald

Rennfahrten

Solltet ihr euch also in einem Open-World-Shooter wie Red Dead Redemption 2 durch einen Wald bewegen, sondert das Gamescent den Waldgeruch ab. Fängt es an zu regnen oder kommt ihr in einen Schusswechsel mit Gegnern, werden entsprechend „Sturm“ und „Schüsse“ gesprüht.

Die Flaschen im Inneren lassen sich austauschen, sodass künftig auch weitere Gerüche ins Repertoire aufgenommen werden können:

Blut (bereits verfügbar)

Ozean (bereits verfügbar)

Sportarena (bereits verfügbar)

frisch gemähtes Gras (bereits verfügbar)

Napalm (geplant)

Golfkurs (geplant)

Schweiß (geplant)

Habt ihr genug von den Gerüchen, gibt es auch noch einen Geruchsneutralisierer, den ihr über die Gamescent-App auswählen könnt.

Wie gut funktioniert Gamescent?

Das Team hinter Gamescent behauptet, dass die KI zu 85 Prozent die richtige Wahl für den passenden Geruch trifft. Zudem seien die Düfte stark genug, um sich auch in größeren Räumen zu verteilen.

Laut einigen Produktrezensionen auf Amazon zeigen sich die Probleme des Geräts aber an anderer Stelle. So berichten Nutzer:innen, dass sie Stunden damit verbracht hätten, das Gerät einzurichten – damit allerdings erfolglos blieben.

Zudem wäre das Gerät insgesamt nicht sehr hochwertig verarbeitet. Die Flaschen im Inneren seien nicht gleichmäßig befüllt und das Gehäuse des Gamescent bestünde aus günstigem Plastik. Für den Preis von umgerechnet etwa 130 Euro haben die Nutzer:innen wohl etwas Robusteres erwartet.

Weiterer Nachteil: In Deutschland bleibt bislang nur der Import des Geräts. Bei einigen Händlern lässt sich das zwar realisieren, doch kommen dadurch noch hohe Lieferkosten auf euch zu. Zudem müsst ihr euch für die Stromversorgung einen zusätzlichen Adapter besorgen.

Keine brandneue Idee

Gerüche aus Spielen in die reale Welt zu transportieren, ist bei Weitem keine neue Idee. Seit vielen Jahren versuchen Hardware-Hersteller, die Immersion in Games dadurch zu erhöhen. Neben kommerziellen Produkten gibt es aber noch andere Projekte.

So gab es Ende 2022 erste Versuche der Universität Malmö mit einem Geruchsgenerator für Virtual-Reality-Games. Dieser sollte aber nicht nur Games bereichern. Er sollte auch Covid-19-Patient:innen, die den Sinn während der Erkrankung verloren haben, als Geruchstraining dienen.

