Gemini: Mit dieser neuen Funktion hilft euch die KI selbst bei gesperrtem Smartphone-Bildschirm

Auf vielen Android-Smartphones kommt mittlerweile Gemini zum Einsatz. Der KI-Assistent kann euch Fragen beantworten, Bilder generieren und andere Google-Dienste in seine Arbeit einbeziehen. Jetzt erweitert Google die Funktionen aber noch weiter, wie 9to5Google berichtet. Demnach soll die künstliche Intelligenz noch nützlicher werden, wenn ihr euer Smartphone gar nicht in den Händen habt.

Google Gemini: Anrufe und Nachrichten auf dem Sperrbildschirm

So findet sich in der Google-App Beta 15.48 eine neue Funktion, mit der ihr Anrufe tätigen und Nachrichten über Gemini schreiben könnt, während euer Handy gesperrt ist. Bislang konntet ihr Googles KI mit gesperrtem Display nur Fragen stellen. Nach dem Update könnt ihr euer Smartphone etwa auf der Arbeitsfläche beim Kochen liegen lassen und einen Anruf starten, ohne das Gerät mit schmutzigen Fingern berühren zu müssen. Oder ihr diktiert Gemini während ihr im Auto fahrt, eine Nachricht, die dann per SMS verschickt werden soll.

Aktuell rollt Google die neue Funktion noch in Gemini aus. In unserer App war sie zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung nicht verfügbar. Das sollte sich aber in den kommenden Tagen – spätestens Wochen – ändern. Um die Funktion in eurer Gemini-App zu aktivieren, müsst ihr mehrere Schritte befolgen:

Ihr benötigt die Android-Version von Gemini. Die iOS-App wird wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt mit der Funktion versorgt. Öffnet die Erweiterungen der Gemini-App, indem ihr auf euer Profilbild tippt und „Erweiterungen“ auswählt. Aktiviert dort die Schaltflächen bei der Nachrichten- und Telefon-App. Nur so kann Gemini überhaupt auf die beiden Anwendungen zugreifen. Öffnet die Einstellungen von Gemini über euer Profilbild. Öffnet den Bereich „Gemini auf dem Sperrbildschirm“. Dort aktiviert ihr die Schaltflächen für Anrufe und Nachrichten, ohne das Smartphone zu entsperren.

