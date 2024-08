Gemini Live: Googles Chatbot versteht schon jetzt Deutsch – so geht’s

Mit dem Pixel 9 und 9 Pro (Test) hat Google seinen Chatbot Gemini Live aus der Taufe gehoben. Mit diesem könnt ihr ähnlich wie mit OpenAIs GPT-4o einen Plausch zu verschiedensten Themen halten oder euch über Gott und die Welt informieren.

Anzeige Anzeige

Google kündigte seinen Chatbot bisher nur auf Englisch an, doch das stimmt nur halb. Denn es ist schon jetzt möglich, sich mit Gemini Live auf Deutsch ausführlich zu unterhalten. Dafür müsst ihr auf eurem Smartphone nur einen Punkt einstellen – und ein Advanced-Abo haben.

Gemini Live auf Deutsch nutzen – so einfach geht’s

Gemini Live befindet sich seit Mitte August in der Gemini-App, die ihr entweder schon auf eurem Smartphone installiert habt, oder einfach aus dem Play-Store beziehen könnt. Ist sie installiert, öffnet sie und bewegt euch in die Einstellungen, die ihr aufruft, indem ihr rechts oben auf euer Profilbild tappt.

Anzeige Anzeige

Dort findet ihr den Punkt Einstellungen oder Settings. Hier sucht ihr nach Sprachen oder Languages und wählt den obersten Punkt. Damit Gemini Live aktiviert wird, muss die erste Sprache Englisch sein. Als zusätzliche Sprache fügt jetzt einfach noch Deutsch hinzu und verlasst die Einstellungen wieder.

Nun begebt euch zurück zur Hauptansicht. Hier sollte Gemini Live nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Deutsch ansprechbar sein. In den Einstellungen könnt ihr zudem zwischen den zehn Stimmen wählen, die ihr euch dort jedoch nur auf Englisch anhören könnt.

Anzeige Anzeige

Gemini Live auf Deutsch über Urlaubsplanung und mehr reden

Im ersten Test, mit Gemini Live auf Deutsch zu reden, fragte ich den Chatbot, wie man am schnellsten von Bremen nach London käme. Der Chatbot stellte daraufhin weitere Fragen, um zusätzliche Details zu bekommen. Anschließend sagte Gemini Live die besten Flugverbindungen auf, die rein verbal vorgetragen eher erschlagend sind. Leider ist es bis jetzt nicht möglich, sich die Resultate als Liste oder Übersicht anzeigen zu lassen, da Gemini Live derzeit als reiner Chatbot konzipiert ist.

Googles Gemini (Live) befindet sich laut Google ohnehin erst am Anfang, sodass wir damit rechnen können, dass die Fähigkeiten der KI in den kommenden Monaten massiv aufgebohrt werden und auch weitere multimodale Eigenschaften erhalten wird. Im Laufe des Jahres will Google auch Teile des Projects Astra freigeben, das KI auf dem Smartphone noch leistungsfähiger macht und gewissermaßen die Welt um uns herum erklären können soll.

Anzeige Anzeige

Zu Gemini Advanced: Wenn ihr kein langfristiges Abo abschließen wollt, das 20 Euro pro Monat kostet, könnt ihr es einen Monat kostenlos testen. Wer ein Pixel 9 besitzt, erhält das Abo für ein Jahr kostenlos dazu.

Mehr zu diesem Thema