Gemini trifft Spotify: So steuerst du deine Lieblingsmusik per Sprachbefehl

Schon im August 2024 hat Google angekündigt, eine Drittanbieter-App in seine KI-Anwendung Gemini zu integrieren. Durch die Verbindung mit Whatsapp können User:innen Nachrichten in der KI-App kreieren und im Messenger absenden – und das alles nur per Sprachbefehl. Jetzt unternimmt Google den nächsten Schritt und integriert die zweite externe App in Gemini: Spotify.

Spotify in Gemini: Was ist möglich?

Wie 9to5Google berichtet, soll die Funktion schon an einige User:innen ausgerollt werden. Dadurch könnt ihr euren Spotify-Account mit eurem Gemini-Account verknüpfen. Für Spotify müsst ihr dafür ein Premium-Abo abgeschlossen haben, während wohl auch ein kostenloses Gemini-Konto ausreicht. Allerdings müsst ihr dieses in der Android-App auf die englische Sprachausgabe setzen.

Um die Funktion auf eurem Smartphone aktivieren zu können, müsst ihr lediglich die Gemini-App öffnen und die Sprache auf Englisch umstellen. Die Option findet ihr in den Einstellungen, wenn ihr auf euer Profilbild tippt. Danach startet die App neu. Tipps erneut auf euer Profilbild und wählt „Extensions“ aus. Hier müsste Spotify als Dienst auftauchen, wenn ihr schon dafür freigeschaltet wurdet. In der Regel versorgt Google aber zunächst seine aktuellen Pixel-Smartphones mit den neuen Funktionen. Dementsprechend könnte die Funktion bei einigen Gemini-User:innen noch auf sich warten lassen.

Ist die Funktion verfügbar und die Accounts verbunden, könnt ihr per Sprach- oder Textbefehl bestimmte Songs, Alben oder eigens erstellte Playlisten auf Spotify abspielen lassen. Ihr könnt Gemini aber auch sagen, dass ihr Musik abspielen möchtet, die zu einer bestimmten Situation oder Tätigkeit passt. Wollt ihr etwa antreibende Musik zum Joggen, kann Gemini auf passende Playlists zugreifen. Daneben soll es euch möglich sein, Ausschnitte von Songtexten zu diktieren, damit Gemini das zugehörige Lied findet.

Neben den schon genannten Einschränkungen gibt es aber noch weitere. So könnt ihr die neue Gemini-Funktion zunächst nur in der Android-App nutzen. In der Web-Variante und der iOS-App funktioniert die Verknüpfung bisher nicht. Zudem ist es nicht möglich, Gemini zu befehlen, eine Playlist für euch zu erstellen. Selbiges gilt für die sogenannten Spotify-Radios zu bestimmten Interpreten.

