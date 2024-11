Google bringt Gemini-App jetzt auch fürs iPhone nach Deutschland

Google macht Gemini-App in Deutschland für iPhone-Nutzer verfügbar. (Foto: rafapress/Shutterstock)

Nutzer:innen von iPhone oder iPad hatten bisher nur über Umwege wie Browser oder Google-App Zugriff auf Googles KI-Assistenten. Nichts, was sich nicht bewerkstelligen ließe. Aber mit einer eigenen separaten App ist Gemini wohl deutlich bequemer nutzbar.

Gemini als iOS-App auch in Deutschland

Diese iOS-App hat Google jetzt ohne spezielle Ankündigung in Apples App Store veröffentlicht. Erst vor wenigen hatte ein:e philippinische:r Nutzer:in via Reddit berichtet, eine separate Gemini-App auf dem iPhone nutzen zu können.

Zu diesem Zeitpunkt lief der Link in den App Store für Nutzer:innen in Europa und den USA aber noch ins Leere. Jetzt können auch iPhone-Nutzer:innen in Deutschland die Gemini-App schon herunterladen und nutzen.

Apple Intelligence erst im Frühjahr 2025

Das Interesse dürfte vor allem deshalb groß sein, weil die Alternative Apple Intelligence in Europa noch nicht zugänglich ist. Hierzulande will Apple erst im Frühjahr 2025 entsprechende Funktionen aufs iPhone bringen.

Aber zurück zur Gemini-App: Die hatte Google schon im Juni 2024 für Android-Nutzer:innen in Deutschland freigeschaltet. Ziel ist es laut Anbieter, Nutzer:innen „noch kreativer und produktiver“ zu machen.

Gemini per Tippen auf App-Symbol starten

Anders als Android-Nutzer:innen können die Besitzer:innen von iOS-Geräten Gemini nicht per „Hey Google“-Sprachbefehl starten, sondern müssen auf das App-Symbol tippen. Dann steht aber auch ihnen der KI-Assistent bereit, um zu chatten oder Fragen zu beantworten.

Ähnlich wie ChatGPT kann Gemini Texte erstellen und übersetzen oder Informationen zusammenfassen. Auch Bilder und Videos kann die KI analysieren und entsprechend darauf reagieren.

Texte, Bilder und Videos analysieren

So soll Gemini etwa bei dem Bild eines kaputten Reifens auf Anfrage eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Reifenwechsel geben können. Auch sollen in Fotos oder Videos Personen erkannt werden können.

Neu ist die Integration von Gemini Live. Damit kann die Google-KI im Hintergrund aktiv bleiben, wie es bei Caschys Blog heißt. In den Einstellungen können zudem Erweiterungen eingestellt werden, etwa, dass Youtube-Videos analysiert oder Mails zusammengefasst werden.

