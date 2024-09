Google macht Chatbot Gemini Live kostenlos für Android-Smartphones

Google macht einen weiteren Schritt, sprachgesteuerte KI als Standard-Tool in die Smartphone-Nutzung zu integrieren. Bislang hatten nur Advanced-Abonnent:innen Zugriff auf das volle Funktionsspektrum des Chatbots Gemini Live, seit 12. September ist die Sprach-KI aber laut offizieller Ankündigung für alle Android-Nutzer:innen verfügbar.

Gemini Live: Natürliche Konversationen wie mit einem menschlichen Gegenüber

Gemini Live erlaubt es Anwender:innen, natürliche und reibungslose Gespräche mit einer künstlichen Intelligenz zu führen. Die Sprach-Software stellt selbständig notwendige Fragen, wartet bei Korrekturen geduldig ab und erschließt auch Sinnzusammenhänge, wenn Nutzer:innen sich versprechen oder nicht perfekt auf den Punkt formulieren.

Außerdem können Antworten der KI unterbrochen werden, um neue Information ins Gespräch einfließen zu lassen. Kurzum: Gemini Live fühlt sich an, wie eine normale Unterhaltung mit einem anderen Menschen – einem sehr gut informierten Menschen.

Zugreifen können Besitzer:innen von Andorid-Smartphones auf Gemini Live über die Gemini App oder die Google App. Hat man eine Konversation gestartet, gibt es die Möglichkeit, das Gespräch zu pausieren und fortzusetzen, oder es ganz zu beenden.

Ist ein Gespräch beendet, erstellt die Software ein Transkript, das alle Prompts und Antworten aufführt. So lassen sich Konversationen zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen.

Gemini Live schon jetzt auf Deutsch, Erweiterungen folgen

Bislang ist Gemini Live zwar auch in Deutschland, offiziell aber nur auf Englisch verfügbar. Allerdings gibt es eine Möglichkeit, diese Einschränkung größtenteils zu umgehen. Dafür muss man in den Einstellungen der App unter „Sprachen/Languages“ neben der Erstsprache Englisch noch die Zweitsprache Deutsch hinzufügen. Zumindest in der Abo-Version hat dieser Hack vor zwei Wochen noch dazu geführt, dass die KI sowohl Deutsch verstehen als auch antworten konnte.

Anwender:innen haben die Möglichkeit, aus zehn verschiedenen Stimmen auswählen, die in unterschiedlichen Stimmlagen rangieren. Bislang gibt es noch keine Erweiterungen, um mit Gemini Live auch auf andere Google-Dienste wie Gmail oder Youtube Music zuzugreifen. Allerdings sollen diese Features zusammen mit zusätzlichen Sprachen in nicht allzu ferner Zukunft hinzugefügt werden.

