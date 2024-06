Gemini-App startet in Deutschland: Das kann Googles ChatGPT-Alternative

Google Gemini steht ab sofort auch in Deutschland als App bereit. (Foto: Poetra.RH / Shutterstock)

Googles KI Gemini soll euch zahlreiche Alltagsaufgaben abnehmen und brennende Fragen beantworten. Bislang konnten das allerdings nur User:innen in ausgewählten Ländern. Wie Google in einem Blog-Beitrag bekannt gegeben hat, ist die Gemini-App jetzt auch in Deutschland verfügbar.

So bekommt ihr Gemini als App auf euer Smartphone

Um Gemini nutzen zu können, müsst ihr euch zunächst die App im Google-Play-Store herunterladen. Nach der Installation ruft ihr den KI-Assistenten über die App auf und müsst nur noch einige Richtlinien und AGB bestätigen. Danach landet ihr auf der Startseite von Gemini, auf der euch bereits viele KI-Möglichkeiten vorgeschlagen werden.

Am einfachsten lässt sich Gemini allerdings über den Sprachbefehl „Hey, Google“ starten. Auf ausgewählten Smartphones ergänzt die KI nun den Sprachassistenten und bietet euch direkt KI-generierte Inhalte auf eure Fragen.

Google verspricht zudem, dass sich Gemini direkt aus der Google-App heraus nutzen lassen soll. Dafür müsst ihr lediglich einen Schieberegler im oberen Bereich der App umlegen, um zum KI-Assistenten zu wechseln.

Bei unserem ersten Test gab es diese Funktion bislang nicht. Wahrscheinlich rollt Google das entsprechende Update in Wellen aus. Ist die Funktion also auch bei euch bisher nicht verfügbar, versucht es später erneut.

Während Android-Nutzer:innen schon loslegen dürfen, müssen sich iPhone-Nutzer:innen noch gedulden. Der Start der Gemini-App erfolgt in Deutschland zunächst nur auf Android-Geräten. Google verspricht iOS-Nutzer:innen, den Zugriff in den kommenden Wochen über die Google-App freizuschalten.

Was kann die Gemini-App?

Ihr könnt mit Gemini chatten und Fragen stellen. Die KI generiert euch außerdem Texte, übersetzt sie euch und fasst für euch Informationen zusammen. Zudem kann Gemini Bilder und Videos analysieren und verstehen, also etwa Texte herausziehen, Zusammenhänge erkennen und Personen identifizieren.

Ebenso lässt sich Gemini auch mit diversen anderen Google-Apps verknüpfen. Gebt ihr der KI die Erlaubnis, analysiert sie etwa Youtube-Videos für euch, fasst Nachrichten in Gmail zusammen und gibt Empfehlungen für euer nächstes Reiseziel über Google Maps.

Wie sich Gemini im Vergleich mit ChatGPT und weiteren KI-Modellen schlägt, erfahrt ihr im verlinkten Ratgeber.

