Gendern: Dann macht es halt besser!

Genderwahn, Sprachverstümmelung, unlesbar – Schreibfehler. So kritisieren Gegner geschlechtergerechter Sprache Bücher in Rezensionen. Und ganz ehrlich: Manchmal haben sie recht. Auch nach Jahren geben sich viele Menschen keine Mühe. Es gibt eine gewisse Bockigkeit beim sprachlichen Ausdruck: „Wenn ich das machen muss, dann mache ich es schlecht. Oder ich mache es gar nicht, denn es beschneidet mein Freiheitsrecht.“ (Frei erfundenes Zitat ohne Quelle.)

Anzeige Anzeige

Neulich hatte ich ein Fachbuch in der Hand, in das der Übersetzer seinen ganzen Hass aufs „Gendern“ hat einfließen lassen. Ganze Sätze waren aufgeladen mit „Psychologinnen und Psychologen, Soziologinnen und Soziologen, Ärztinnen und Ärzten“. Es hörte nicht auf. Dafür mussten Bäume sterben.

Aber so lieblos muss man das ja nicht machen. Niemand sagt, dass eine geschlechtergerechte Sprache unleserlich sein muss. Wir haben noch nie einheitlich und nach fixen Regeln formuliert. Warum sollten wir jetzt damit anfangen? Es geht besser. In der Sprache galt schon immer, dass Qualität von Qual kommt: Leichte Texte entstehen aus großer Anstrengung.

Anzeige Anzeige

Und während wir daran arbeiten, schadet ein wenig Offenheit für die eigentliche Frage der Kreativität nicht: Haben wir im deutschen Sprachraum wirklich ein Kunstproblem, oder ist es nicht doch ein Kritiker(innen)-Problem?

Das Denken wurde erfolgreich angestoßen

Auf eine Variante geeinigt haben wir uns in der deutschen Sprache bislang nicht:

Anzeige Anzeige

Im Business-Kontext gilt häufig der Doppelpunkt.

Andere nutzen ein Binnen-I, ein Sternchen oder einen senkrechten Strich.

Einige schreiben beide Formen aus oder stellen eine mit einem Bindestrich hinten an. Dies ist die Version, die der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) empfiehlt (hilfsweise das Sternchen).

Wir finden Formen wie Studierende oder Lehrende.

Und dann gibt es noch jene, die alle, die keine Männer sind, einfach nur mitmeinen.

Jede der Darstellungen nervt irgendwen. Und manche Menschen fühlen sich von jeder Version persönlich angegriffen. Auch ich war lange Jahre dagegen, mathematische Operatoren in Texte einzubinden. Doch sie hatten eine Funktion: Sie machten das Gendern im ganzen deutschen Sprachraum bekannt. Das Denken wurde erfolgreich angestoßen.

Heute müssen wir das Ob des Genderns nicht mehr diskutieren. Lasst uns am Wie arbeiten.

Anzeige Anzeige

Anything goes

Kürzlich war der österreichische Philosoph Paul Karl Feyerabend wieder im Gespräch. Am 13. Januar wäre sein 100. Geburtstag gewesen, am 11. Februar wird sein 30. Todestag sein. Und Feyerabend ist fürs Gendern relevant, auch wenn er sich möglicherweise (ganz sicher sogar?) nie damit befasst hat.

Feyerabends Leitspruch war: „Anything goes.“ Er beschäftigte sich unter anderem mit den Grundlagen der Wissenschaft und ging davon aus, dass jede einheitliche Theorie den Fortschritt behindere. Ebenso ist es mit der Sprache.

Der Wunsch nach Vereinheitlichung in der Sprache verursacht Streit, und die Texte sind Mist. Wehe, ihr zitiert mich, indem ihr diesen Satz aus dem Zusammenhang reißt. Der Kontext ist wichtig: Eine lebendige Sprache gelingt, wenn der Autor oder die Autorin Mut zur Vielfalt hat. Aus diesem Mut entsteht bald eine Fähigkeit.

Anzeige Anzeige

Wie Feyerabend den theoretischen Pluralismus forderte, brauchen wir einen sprachlichen Pluralismus. Kombiniert Methoden! Mal ein Zeichen (das gern einheitlich), mal ausgeschrieben, mal die -innen angehängt – meist ergibt schon der Satzbau, welche Form ideal ist.

Schreiben ist Kreativität

In einem anderen Fachbuch, diesmal aus dem Hause Springer Nature, entdeckte ich diese Passage in der Einleitung: „Wir haben uns bei dieser Auflage erstmals bemüht, das generische Maskulinum bei der Personenbezeichnung zu vermeiden.“

Es folgen Beispiele und eine Begründung. Sie schließt mit:

Anzeige Anzeige

„An manchen Stellen mussten wir dafür etwas kreativ werden. Sehen Sie es uns bitte nach, wenn die eine oder andere Formulierung etwas schief geraten ist. Dem Textfluss sollten diese Eingriffe in der Regel jedenfalls nicht geschadet haben, das war uns wichtig.“

Da steckt Inspiration drin. Es ist möglich, elegante, lesbare und gewinnbringende Texte zu formulieren – und dabei geschlechtergerecht zu formulieren. Kreativität ist der Schlüssel, und Schreiben ist ein Ausdruck menschlicher Kreativität, das gilt von der kurzen Textnachricht über die Business-Mail bis zum Roman.

Früher war alles übersichtlicher, besser, leichter und halt unfair

Jene, die das generische Maskulinum (alle anderen „mitgemeint“) in der Sprache vertreten, verteidigen einen Ausdruck, der nicht mehr zeitgemäß ist. Als wir nur die Männer als handelnde und relevante Menschen betrachtet haben, war die Welt übersichtlicher, die Sprache auch. Aber fair, menschenwürdig und korrekt war sie eben nur für die Männer.

Anzeige Anzeige

Eine faire Sprache muss keine schlechte Sprache sein. Aber sie ist eine, für die wir ein wenig komplexer denken müssen. Ich habe in diesem Text bislang etwa 4.500 Zeichen geschrieben und nur zweimal gegendert (das Zitat oben zählt nicht). So schlimm war’s nicht, oder? In anderen Texten ist es schwieriger, aber auch für sie gibt es sprachliche Lösungen. Wir müssen sie nur erschaffen.

Neue Arbeitswelt: 9 (+1) deutschsprachige Podcasts zum Folgen

10 Bilder ansehen Neue Arbeitswelt: 9 (+1) deutschsprachige Podcasts zum Folgen Quelle:

Mehr zu diesem Thema Kreativität