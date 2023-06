Kostenexplosion: Die wahren Ausgaben für Playstation-Blockbuster enthüllt

Im Rahmen des Rechtsstreits zwischen Microsoft und Activision Blizzard auf der einen und der Federal Trade Commission auf der anderen Seite wurden Dokumente von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht, die ungeschwärzte Informationen über die Entwicklungskosten von zwei hochkarätigen Spielen preisgeben.

Laut den Unterlagen hat die Entwicklung des Action-Rollenspiels „Horizon Forbidden West“ von Guerilla Games über einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt 212 Millionen US-Dollar gekostet. Dabei waren rund 300 Entwickler in Vollzeit angestellt. Für „The Last of Us Part 2“ wurden mit 220 Millionen US-Dollar noch einmal acht Millionen mehr fällig. An dem Third-Person-Action-Adventure arbeiteten etwa 200 Entwickler ganze sechs Jahre lang. Bei dieser Rechnung kommen dann vermutlich noch die Marketingkosten on top.

In den kommenden Jahren steigen diese Kosten vermutlich deutlich an. Ein Bericht der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde von Anfang dieses Jahres ergab, dass Games in den letzten fünf Jahren durchschnittlich zwischen 50 und 150 Millionen US-Dollar gekostet haben. Für Spiele, die sich derzeit noch in der Produktionsphase befinden und die 2024 oder 2025 auf den Markt kommen sollen, liegen die voraussichtlichen Kosten im Schnitt bereits bei über 200 Millionen US-Dollar.

Diese enormen Kosten könnten dazu führen, dass Unternehmen weniger Risiken eingehen und sich verstärkt auf etablierte Franchises verlassen. Dies könnte zu einer weniger vielfältigen und spannenden Spielelandschaft führen.

Auch „Call of Duty“-Infos veröffentlicht

Die veröffentlichten Gerichtsakten enthalten auch Informationen über die finanzielle Bedeutung von „Call of Duty“ für Sony und die Befürchtungen des Unternehmens in Zusammenhang mit einer möglichen Exklusivität des Spiels für die Xbox. Laut den Dokumenten sollen eine Million Playstation-Spieler weltweit ausschließlich den Ego-Shooter spielen.

Zusätzlich zu diesen Informationen wurde versehentlich auch der finanzielle Wert von „Call of Duty“ für Sony enthüllt. Zuvor war bereits bekannt, dass der Wert über einer Milliarde US-Dollar liegen würde, die geleakten Daten zeigen jedoch, dass das Game allein im Jahr 2021 in den USA 800 Millionen US-Dollar an Playstation-Einnahmen generiert hat. Es wird vermutet, dass weltweit sogar 1,5 Milliarden US-Dollar erreicht wurden. Diese an sich schon beeindruckende Summe bezieht sich jedoch nur auf das Spiel selbst. Wenn Zubehör, Abonnements und andere Faktoren dazugerechnet werden, könnte der Gesamtwert auf beachtliche 15,9 Milliarden US-Dollar pro Jahr steigen.

