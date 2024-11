„Get Low“: Mark Zuckerberg veröffentlicht Single

Vor über 20 Jahren haben sich Mark Zuckerberg und seine spätere Frau Priscilla auf einer College-Party kennengelernt, wie der Meta-CEO in einem Post auf Social Media berichtet. Dazu teilt er nicht nur einen alten Schnappschuss, auf dem das Paar – noch deutlich jünger – zu sehen ist, sondern auch die Entstehungsgeschichte seines außergewöhnlichen Geschenks, das er seiner Frau zum Jahrestag gemacht hat.

Zusammen mit Rapper und Musikproduzent T-Pain hat Zuckerberg eine akustische Version des Liedes „Get Low“ aufgenommen und auf Spotify veröffentlicht. Dieser Song wurde gespielt, als der Meta-Gründer seine Frau Priscilla bei besagter Party kennenlernte – seitdem hören die beiden ihn jedes Jahr an ihrem Jahrestag, wie er auf Instagram schreibt.

„Dieses Jahr habe ich mit @tpain an unserer eigenen Version dieses lyrischen Meisterwerks gearbeitet. Sound an für den Track, der auch auf Spotify verfügbar ist. Ich liebe dich, P“, so die emotionalen Worte von Zuckerberg, die er zusammen mit einer Bilderserie, die ihn und T-Pain im Studio zeigen, postete.

Liebevolle Geste oder PR-Stunt?

Bereits im Vorfeld hatte Mark Zuckerberg immer wieder kleine Hinweise gepostet, die auf die Kollaboration zwischen ihm und T-Pain hingewiesen hatten – ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und so dauerte es auch nicht lange, bis sich unter die überschwänglichen Glückwünsche auch kritische Stimmen mischten, die hinter der Aktion einen PR-Stunt vermuten.

Tatsächlich hielt Mark Zuckerberg sein Privatleben viele Jahre aus der Öffentlichkeit strikt heraus, doch inzwischen ist der Tech-Milliardär ein wahrer Profi in Sachen Selbstvermarktung und Personal Branding: Auf seinem Instagram-Account @zuck teilt er nicht nur private Momente mit seiner Frau und seinen drei Töchtern, sondern inszeniert sich als cooler, sportlicher und vor allem nahbarer Typ.

Doch dass er in seinem Post im letzten Satz explizit darauf hinweist, dass „Get Low“ auch auf Spotify gestreamt werden kann, hat für einige einen faden Beigeschmack. Priscilla Chan selbst scheint sich über das besondere Geschenk zum Jahrestag ihres Mannes sehr gefreut zu haben. In einem Story-Slide ist zu sehen, wie sie zum ersten Mal den Song hört und kommentiert: „So romantisch!“

