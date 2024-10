Dieses Pokémon-Spiel kann man in Belgien und den Niederlanden bald nicht mehr spielen

Pokémon Unite wurde 2021 veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes „Multiplayer Online Battle Arena“-Spiel. Es ähnelt damit Titeln wie League of Legends oder Dota 2. Statt fantastischer Kämpfer treten hier allerdings mit Pokémon in Teams gegeneinander an.

Nun wird das Spiel in Belgien und den Niederlanden eingestellt. Ab dem 30. November 2025 sei es nicht mehr für die Nintendo Switch und Mobilgeräte verfügbar, heißt es auf der offiziellen Seite.

Bereits ab dem 31. Oktober 2024 wird es nicht mehr möglich sein, einige In-Game Items des Spiels oder Abos zu erwerben. Der Entwickler fordert die Spieler außerdem auf, ihre bereits gekauften Items bis zum Abschaltdatum zu verwenden.

Support bleibt bis November verfügbar

Obwohl der Shop bereits diese Jahr offline geht, bleibt der Support in Belgien und den Niederlanden noch bis zum Abschaltdatum verfügbar. In der Mitteilung nennt The Pokémon Company keinen offiziellen Grund für die Abschaltung des Spiels.

Das Unternehmen spricht allerdings von einer „schwierigen Entscheidung“ und bedankt sich bei den Spielern aus den betroffenen Ländern.

Glücksspielgesetze könnten schuld sein

Ein möglicher Grund für die Abschaltung von Pokémon Unite könnten die strengen Glücksspielgesetze in Belgien und den Niederlanden sein, spekuliert Giga. Beide Länder haben strenge Regelungen zu Lootboxen und Gatcha-Mechaniken.

Das Pokémon-Spiel hat Mechaniken, die auf Zufallsbasis funktionieren und mit Echtgeld beschleunigt werden können. Diese könnten als Glücksspielähnlich angesehen werden und in Konflikt mit den Gesetzen der Länder stehen.

Andere Spiele wie Diablo Immortal wurden in Belgien und den Niederlanden aufgrund der Glücksspielgesetze gar nicht erst veröffentlicht.

