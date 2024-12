Google testet Datei-Upload für die Suchmaschine: Welche Vorteile und Risiken es gibt

2025 soll ein großes Jahr für Google werden. Der CEO des Tech-Giganten hatte zuletzt angekündigt, dass die Suchmaschine 2025 einige Neuerungen spendiert bekommt. Ein erstes Feature zeichnet sich womöglich schon jetzt ab. Einige Nutzer:innen berichten, dass sie ein neues Symbol in der Suchleiste von Google sehen können und sich dahinter eine praktische Funktion verbirgt.

Wie Android Authority berichtet, handelt es sich dabei um ein Büroklammersymbol, das neben den bekannten Symbolen in Google aufgetaucht ist. So zeigt User Khushal Bherwani auf X, wie die Neuerung in Aktion funktioniert. Sobald ihr auf die Büroklammer klickt, könnt ihr eine Datei in die Google-Suche hochladen. Das können dann etwa PDFs sein.

Die Google-Suche analysiert dann das Dokument. Sobald die Analyse fertig ist, könnt ihr über die Suchleiste Fragen über das hochgeladene Dokument stellen. Über die Datei „Introduction to SEO“ fragt Bherwani etwa, worum es in dem Dokument geht. Google liefert ihm anschließend Suchergebnisse, die zu dem Dokument passen und seine Frage klären.

Damit könnte Google also zu einem Analyse-Tool für Dokumente werden und diese etwa in Kürze zusammenfassen. Aktuell scheint es aber noch ein paar Probleme bei den Tests zu geben. So zeigt das Video zwar, dass Bherwani einen passenden Eintrag aus dem Netz angezeigt bekommt, aber alle weiteren Einträge passen nicht mehr exakt zu dem hochgeladenen Dokument. Zudem scheint sich Google bisher noch auf Suchergebnisse aus dem Netz zu verlassen und bietet keine KI-Analyse. Das könnte sich künftig noch ändern.

Eine solche Analyse könnte aber auch Risiken bergen. Noch ist unklar, wie die Dateien in der Google-Suche verarbeitet werden. Wer eine Datei hochlädt, sollte immer davon ausgehen, dass die darin befindlichen Informationen auf Servern gespeichert werden. Wann die Neuerung letztlich für Google-Nutzer:innen ausgerollt wird oder ob Google diesen ersten Test nach einer Weile wieder einstampft, ist nicht bekannt.

