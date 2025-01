Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Über Googles Pixel 9a gibt es durch umfangreiche Leaks kaum noch Überraschungen. Denn der Webseite Android Headlines wurde nicht nur das komplette Datenblatt des Geräts zugespielt, deren Echtzeit durch eine weitere Quelle verifiziert wurde. Auch der Preis ist durchgesickert. Interessant an dem kommenden Gerät ist unter anderem das Fehlen jeglicher herausstehender Kameraelemente auf der Rückseite.

Pixel 9a: Größeres Display, größerer Akku

Der direkte Nachfolger des ausgezeichneten Pixel 8a (Test) wird laut Android Headlines mit Googles aktuellem Tensor-G4-Chip ausgestattet, der unter anderem auch in den Topmodellen Pixel 9 Pro (Test) und Pixel 9 Pro Fold (Test) verbaut ist. Begleitet wird der Chip, der auf On-Device-KI-Aufgaben getrimmt ist, von acht Gigabyte DDR5X-RAM und ab 128 Gigabyte Flashspeicher.

Ähnlich wie beim Pixel 9 und 9 Pro setzt Google dem Leak zufolge bei seinem Mittelklasse-Modell auf ein 6,3 Zoll in der Diagonale messendes „Actua Display“ mit 120-Hertz-Bildwiederholrate, das eine Spitzenhelligkeit von 2.700 Nits und eine HDR-Helligkeit von 1.800 Nits liefern soll. Damit ist es fast so hell wie das der Topmodelle. Geschützt wird der Bildschirm indes nur durch Gorilla Glass 3, während die weiteren Pixel-9-Versionen aktuelleres Gorilla Glass Victus 2 an Bord haben. Das Pixel 8a hat ein 6,1 Zoll-Display mit 120 Hertz an Bord, ist aber nicht so hell wie das des 9a.

Der Akku ist mit 5.100 Milliamperestunden (mAh) für Googles Verhältnisse recht großzügig bemessen. Damit ist er laut Android Headlines 13 Prozent größer als die Batterie des Pixel 8a, das einen 4.492-mAh-Akku an Bord hat.

Auch bei der Ladegeschwindigkeit legt Google einen drauf: kabelgebundenes Laden wird wohl mit 23 Watt anstelle von 18 Watt möglich sein; beim kabellosen Laden ist jedoch schon bei 7,5 Watt Schluss. Das Pixel 9 und 9 Pro lassen sich über Googles proprietäres Ladedock, dem Pixel Stand 2, mit 21 Watt laden.

Google Pixel 9a versus Pixel 8a: Spezifikationen im Vergleich

Modell Google Pixel 9a

Google Pixel 8a

Betriebssystem Android 15 Android 15 Display 6,30 Zoll, 1.080 × 2.424

421 ppi, 60/120 Hz

OLED, 1.800 Nits (HDR), 2.700 nits (Peak); HDR, Gorilla Glass 3 6,1 Zoll gOLED, 1.080 x 2.400 Pixel

60/120 Hz, 430 ppi, 1.400 Nits (HDR), 2.000 nits (Peak),Corning Gorilla Glas 3 Prozessor Google G4 Tensor Google G3 Tensor Arbeitsspeicher 8 GB LPDDR5x RAM 8 GB LPDDR5x RAM Interner Speicher 128/256 GB ((nicht erweiterbar) UFS 3.1) 128/256 GB ((nicht erweiterbar) UFS 3.1) Hauptkamera Dual-Kamera:

Weitwinkel: 48,0 MP, 2160p

LED, f/1,70, AF, OIS;



Ultraweitwinkel: 13,0 MP, f/2,20 Dual-Kamera:

Weitwinkel: 64 MP Quad-PD, Quad Bayer, Pixelgröße: 0,8 μm, ƒ/1,89, 4k60, 80 Grad, Bildsensorgröße: 1/1,73", bis zu 8-fach Super-Res-Zoom;



Ultraweitwinkel: 13 MP, 4k30, 120 Grad, 1,12 μm Pixelgröße, Blende: ƒ/2,2, Autofokus mit Dual-Pixel-Phasenerkennung, OIS Frontkamera

13,0 MP, f/2,20, Face-Unlock



13 MP,

1,12 μm, Blende: ƒ/2,2

Fixfokus, 96,5°-Ultraweitwinkel-Erfassungswinkel, Face Unlock



Akkukapazität 51.00mAh,

23 Watt Kabel, 7,5 Watt Wireless

4.492 mAh,

18 Watt Kabel, 7,5 Watt Wireless





Konnektivität Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, LTE,Dual-Sim per eSIM Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, LTE, Dual-Sim per eSIM Abmessungen 154,7 x 73,3 x 8,9 mm 152,1 x 72,7 x 8,9 mm Gewicht 186 g 188 g Farben Peony, Iris, Obsidian, Porcelain Aloe, Bay, Obsidian, Porcelain Sonstiges Dual-SIM, In-Display-Fingerabdrucksensor, USB-Typ-C (USB 3,2), Dual-Stereo-Lautsprecher, Titan M2, IP68 Dual-SIM, In-Display-Fingerabdrucksensor, USB-Typ-C (USB 3,2), Dual-Stereo-Lautsprecher, Titan M2, IP67 Preis (UVP) ab 499 US-Dollar 128 GB: 549 Euro;

256 GB: 609 Euro

Pixel 9a ohne „Kamerabump“

Die Kameraausstattung ist größtenteils dem des Pixel 8a ähnlich: Es besteht laut Leak aus einer 48-Megapixel-Weitwinkel- mit f/1,7-Blende und einer 13-Megapixel Ultraweitwinkel-Kamera (Sony IMX712) mit f/2.2. Der 13-Megapixel-Sensor wird auch für die Frontkamera verwendet.

Beim Design der rückseitigen Kamera verabschiedet sich Google indes vom markanten Kamerabalken, die die Pixel-Geräte auszeichnet. Das zumindest legt ein Prototyp nahe, der auf X (ehemals Twitter) gepostet wurde. Die Kamera ist nahezu plan in das Gerät eingelassen, was auf ein kleines Kameramodul schließen lassen könnte. Vielleicht hat Google aber auch einen Weg gefunden, den Platz im Inneren des Gehäuses besser zu nutzen. Allerdings ragte das Kameraelement des Pixel 8a auch nicht sonderlich weit aus der Rückseite heraus.

Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen das möglicherweise kleinere Kameramodul auf die Fotoqualität des Pixel 9a haben wird. Dass alle Hersteller auf dicke Kameraelemente auf der Rückseite setzen, hat schließlich damit zu tun, dass sie keine andere Möglichkeit haben, die immer größeren Sensoren mitsamt der Optik unterzubringen.

Pixel 9a im März 2025 erwartet

Wann das Pixel 9a konkret vorgestellt wird, ist nicht klar. Gerüchte besagen indes, dass Google das Mittelklasse-Smartphone schon im März 2025 enthüllen könnte. Das wäre deutlich früher als noch beim Pixel 8a, das im Mai 2024 auf den Markt kam.

Das Gerät vorzuziehen, wäre im Grunde ein logischer Schritt, schließlich hat Google seine Topmodelle 2024 auch früher als üblich vorgestellt. Das Pixel 9a soll in den Farben „Obsidian“, „Porcelain“, „Iris“ und „Peony“ zum gleichen Preis wie Pixel 8a zu Preisen ab 499 US-Dollar angeboten werden. Jedoch soll die Version mit 256 Gigabyte in den USA 40 Dollar teurer werden und 599 Dollar kosten, wie Android Headlines berichtet. Der neue Preis des Modells mit mehr Speicher folgt offenbar der neuen Preisstruktur, die Google im August 2024 mit der Pixel 9-Serie eingeführt hatte.

Auf Deutschland gemünzt könnte das bedeuten, dass das 9a mit 128 Gigabyte abermals bei 549 Euro beginnen dürfte. Anstelle der 609 Euro für die Version mit größerem Speicher, könnte Google den Preis womöglich auf 940 oder 650 Euro anheben und damit näher an die Pixel-9-Serie heranziehen, dessen UVP bei 899 Euro startet. Im Handel bekommt man das Pixel 9 bisweilen schon ab 650 Euro*.

Interessanterweise wird im März auch Apples Mittelklasse-Modell iPhone SE 4 erwartet, das in ähnlichen Preisregionen zu Hause ist.