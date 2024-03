Neues Doodle: Warum Google den Flat White feiert

Seit fast 25 Jahren feiert Google mit seinen tagesaktuellen Doodles internationale Held:innen, wichtige Ereignisse der Geschichte, lokale Besonderheiten – oder auch einfach mal Kaffee. Heute ist es der Flat White, der seinen eigenen Google Doodle bekommt.

Was ist ein Flat White eigentlich?

Wörtlich übersetzt heißt Flat White „flacher Weißer“, und dieser Name ist dank des besonderes Milchschaums Programm. Anders als bei anderen Kaffeegetränken wie dem Cappuccino wird die Milch beim Flat White mit weniger Luft versetzt und formt dadurch einen seidigen Milchschaum, der sich flach in die Tasse setzt.

Ein weiterer Unterschied ist die Kaffeeintensität: Während für einen Cappuccino ein einfacher Espresso verwendet wird, enthält ein Flat White einen doppelten Ristretto – ein aufgrund geringerer Wassermenge und feiner gemahlenen Kaffeepulvers besonders starker Espresso. Kaffeeexpert:innen wie von Coffee Circle bezeichnen den Flat White als besonders kompliziert in der Herstellung, da auch hierbei kunstvolle Verzierungen in Form von Latte Art üblich sind, die feinporige, dünne Milchschaumschicht dabei aber schnell zusammenfallen kann.

Flat White: Darum bekommt er ausgerechnet heute ein Google Doodle

Dennoch – oder gerade deswegen – ist der Flat White in vielen Ländern wie auch Deutschland zum Trend-Kaffeegetränk geworden, wie unter anderem das Roastmarket Magazin berichtet. Dementsprechend wird auch der Google Doodle zum Flat White international ausgespielt und zeigt die animierte, sich mit Espresso und viel Milchschaum füllende Kaffeetasse nicht nur in Europa, sondern auch amerikanischen Ländern sowie auch Australien und Neuseeland.

Aus letzteren Ländern soll der Flat White auch stammen – aus welchem genau, darüber streiten sich die beiden Nationen bis heute. Laut Roastmarket taucht die Bezeichnung des Kaffeegetränks in Australien erstmals in den 1960er-Jahren auf und in den 1980er-Jahren in Neuseeland. Das Rezept für den Flat White soll allerdings schon viel früher von englischen und italienischen Einwander:innen mitgebracht worden sein.

Auch Google will sich nicht festlegen, wann oder wo der Flat White erfunden wurde. Dass das Unternehmen ihm ausgerechnet heute einen Doodle widmet, hat allerdings einen Grund: Am 11. März 2011 wurde der Flat White dem englischsprachigen Wörterbuch Oxford English Dictionary hinzugefügt.

Mehr als Flat White: Das Google Doodle hat eine lange Geschichte

Eindeutiger ist die Geschichte des Google Doodles, das seinen Anfang im Jahr 1998 genommen hat. Damals haben die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin Urlaub auf dem Burning Man Festival gemacht und Nutzer:innen darüber mit einem besonderen Logo informiert.

Zwei Jahre später hat der erste internationale Doodle den Sturm auf die Bastille in Frankreich gefeiert. Seitdem werden verschiedene historische und kulturelle Events sowie Geburts- oder Todestage bedeutender Persönlichkeiten zelebriert – oder eben einfach mal Kaffee.

