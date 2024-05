Google Gemini: Mit diesem Trick startest du blitzschnell einen KI-Chat im Chrome-Browser

Gemini ist eine der bekanntesten künstlichen Intelligenzen. Kein Wunder, schließlich steckt hinter der KI auch der Tech-Riese Google. Schon vor kurzem hatte Google einige Gemini-Erweiterungen in Deutschland freigeschaltet. Darüber könnt ihr etwa von der KI Youtube-Videos zusammenfassen oder eine Reise planen lassen.

Wer den Chrome-Browser von Google nutzt, kann die KI auch direkt aus dem Browser heraus befragen. Damit spart ihr euch den Umweg über die Website der KI.

So sprecht ihr mit Gemini im Chrome-Browser

Der Shortcut zu Gemini findet sich aktuell nur in der Desktop-Version von Chrome. Auf dem Smartphone könnt ihr die Abkürzung zur KI leider nicht nutzen.

Um Gemini im Chrome-Browser aufzurufen, müsst ihr lediglich das @-Symbol in die Suchleiste eintippen. Schon stehen euch vier Optionen zur Auswahl: die Suche in den Lesezeichen, in eurer Chronik sowie offenen Tabs oder eben der Chat mit Gemini.

Klickt anschließend auf „Chat with Gemini“ oder navigiert mit den Pfeiltasten zu dieser Option. Ihr könnt nun euren Prompt eingeben. Bestätigt ihr die Eingabe mit Enter, führt euch der Chrome-Browser auf die Website von Gemini. Beim erstmaligen Gebrauch kann es noch sein, dass ihr einige Richtlinien akzeptieren müsst. Danach landet eure Anfrage direkt bei der KI, die euch sogleich eine Antwort liefern sollte.

Sobald ihr die neue Funktion ein paar Mal verwendet habt, benennt sie sich automatisch um. Sie heißt dann nicht mehr „Chat with Gemini“, sondern nur noch „Gemini“. Sollte die Funktion noch nicht für euch bereitstehen, solltet ihr euren Chrome-Browser aktualisieren. Ist die Funktion dann immer noch nicht verfügbar, müsst ihr euch wohl noch ein wenig gedulden. Google rollt das Feature in Wellen aus. Heißt: Einige Nutzer:innen bekommen es früher als andere. Wirklich lang sollte der Roll-out aber nicht mehr andauern.

