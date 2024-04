E-Mails zusammenfassen und mehr: Google bringt Gemini-Erweiterungen nach Deutschland

Nach einer ersten Erwähnung vor rund einem Jahr hatte Google Anfang Dezember 2023 sein neues KI-System Gemini offiziell vorgestellt. Der Start des GPT-4-Herausforderers wurde von Google zum „Beginn einer neuen Ära“ erhoben.

Gemini mit Google-Apps verknüpfen

Mit den sogenannten Gemini-Erweiterungen soll die Google-KI – ähnlich wie Microsofts Copilot mit Office-Anwendungen – mit hauseigenen Apps verknüpft werden können. Diese Funktion, die in den USA schon länger zur Verfügung steht, hat Google jetzt auch in Deutschland freigeschaltet.

Nach der entsprechenden Zustimmung durch die Nutzer:innen erhält Gemini Zugriff auf folgende Apps und Dienste: Google Maps, Google Flüge, Google Hotels, YouTube, Gmail, Google Drive und Google Docs. Damit kann Gemini relevante Informationen daraus direkt in den Chat mit Nutzer:innen liefern.

Reise mit Freunden planen lassen

Google stellt sich etwa eine gemeinsam mit Freund:innen per E-Mail besprochene Reise vor. Gemini könnte dann anhand der dort besprochenen Daten eine Reise planen, Flug- und Hotelinfos heraussuchen und Youtube-Videos mit Ausflugstipps bereitstellen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Infos könne man dann per E-Mail an seine Freund:innen schicken lassen, so Google.

Das Zusammenfassen von E-Mails und das Formulieren darauf basierender Antworten ist auch eine der interessantesten Möglichkeiten, die die Gemini-Erweiterungen bieten. Neben E-Mails kann Gemini auch Dokumente durchstöbern und etwa dort festgehaltene Gedanken zusammenfassen und sortieren. Anschließend könnte die KI eine E-Mail mit möglichen nächsten Schritten an Kolleg:innen formulieren.

Inhalte aus Youtube-Videos zusammenfassen

Für alle, die viel lernen wollen oder müssen, halten die Gemini-Erweiterungen von Google ein spannendes Feature bereit: Auf Wunsch erstellt Gemini eine stichpunktartige Zusammenfassung von Inhalten auf Youtube. Zudem kann man sich Themen herunterbrechen oder in einfachen Worten erklären lassen.

Nicht unwichtig ist sicher auch die Möglichkeit, sich von Gemini bei der Planung von Events helfen zu lassen. Das kann die eigene Geburtstagsfeier, aber auch ein Firmenevent sein. Gemini sucht auf Wunsch nach möglichen Locations in der Nähe und exportiert den Stand der Planung in eine E-Mail oder ein Google-Doc, wo das Ganze mit weiteren Beteiligten abgestimmt werden kann.

Gemini-Verknüpfungen wieder lösen

Google hat übrigens erklärt, dass sich die Gemini-Verknüpfungen in den Datenschutzeinstellungen jederzeit wieder deaktivieren lassen. Der Konzern erleichtert zudem den Zugang zu seiner KI. Chrome-Nutzer:innen geben „@gemini“ ein und schreiben einen Prompt dazu. Anschließend werden sie auf die entsprechende Seite geleitet, auf der schon die Antwort geliefert wurde.