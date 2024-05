Neue App für Claude: Chatbot jetzt auf dem iPhone

Den Chatbot Claude von Anthropic gab es bisher nur als (Mobile-)Webseite, nun ist er für Besitzer:innen von iPhones auch als App verfügbar. Das Start-up gab den Launch einer iOS-App gerade via X und in einer Ankündigung auf seiner Homepage bekannt.

Der Haken: Die App ist bisher noch nicht in Europa, sondern nur in den USA verfügbar. Wann sie zu uns kommen soll, ist noch nicht bekannt. Die Anwendung ist kostenlos für registrierte User:innen von Claude. Als In-App-Kauf zeigt der amerikanische App-Store ein Upgrade auf Claude Pro für 20 US-Dollar an.

Claude-App: Synchronisierbar mit der Web-Version

Der ChatGPT-Konkurrent soll laut Anthropic als App genauso intuitiv funktionieren wie im Web. Die iPhone-Anwendung lässt sich laut Hersteller mit der Webseite synchronisieren. Die Nutzer:innen können also innerhalb eines Chats zwischen Rechner und Smartphone switchen.

Die iOS-App arbeitet mit den Modellen der Generation Claude 3. Sie kann also auch Bilder verarbeiten, was die Vorgänger noch nicht konnten. Anthropic verspricht Bildanalysen in Echtzeit. Die User:innen können dazu Bilder aus der Bibliothek ihres iPhones nutzen, aber auch Fotos schießen und in die App hochladen.

The Claude iOS app has arrived. The power of frontier intelligence is now in your back pocket.

Download now on the App Store: https://t.co/zUG6bnldnp pic.twitter.com/yabpNuziQz

— Anthropic (@AnthropicAI) May 1, 2024