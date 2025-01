Google Gemini in Docs, Sheets & Co.: Das Workspace-Abo kostet nun mehr

Die Nutzung der Gemini-KI in Googles Büropaket Workspace kostete bislang 20 US-Dollar pro Nutzer:in. Hinzu kam der Preis der Suite selbst, der je nach gebuchtem Paket im Mittel bei 12 Dollar lag. Damit mussten Unternehmen durchaus überlegen, wem sie warum den Zugriff auf die KI ermöglichen wollten, um die Kosten nicht unnötig ausufern zu lassen.

Anzeige Anzeige

Google rechnet Gemini in Workspace-Preise ein

Eine breite KI-Einführung ist so aber nicht zu gewährleisten. Das hat jetzt offenbar auch Google erkannt und reagiert. Die Gemini-KI steht ab sofort allen Workspace-Nutzer:innen im Business-Plan und später im Januar auch jenen im Enterprise-Plan zur Verfügung. Der bisher berechnete Aufpreis von 20 Dollar entfällt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Dafür erhöht Google den genannten Preis von 12 auf 14 Dollar pro Workspace-Lizenz. Die Erhöhung soll ab dem 17. März 2025 greifen. Eine Ausnahme stellen Laufzeitverträge dar, deren Preise sich erst mit dem nächsten Erneuerungsdatum ändern werden.

Anzeige Anzeige

Die Gemini-Integration enthält den separat nutzbaren Chatbot sowie NotebookLM Plus, das KI-gestützte Notiz- und Recherchetool, das etwa Informationen aus unterschiedlichen Daten zusammenfassen kann. Ebenso enthalten ist die tiefe Integration in die einzelnen Workspace-Apps, sodass sich unter anderem KI-gestützte Notizen in Meet sowie Tabellen in Sheets oder Dokumente in Docs anlegen lassen. Auch die Integration in Gmail ist an Bord – eben alles, was bisher in dem separat berechneten Add-on verfügbar gewesen ist.

Auch Microsoft will KI ins Büropaket integrieren

Mit dem Schritt folgt Google dem im Bürobereich wichtigsten Wettbewerber Microsoft. Der Redmonder Konzern hatte bereits im November 2024 angekündigt, seine Copilot-Pro-KI künftig nicht mehr für separate 20 Dollar anzubieten, sondern in die Microsoft-365-Abos zu integrieren.

Anzeige Anzeige

Bislang gilt das indes nur für die Personal- und Family-Pläne und auch nicht weltweit. In Deutschland beispielsweise ist die Integration bisher weder erfolgt noch überhaupt bestätigt. Hierzulande bleibt es demnach zunächst beim 22-Euro-Aufschlag für Copilot Pro, wenn die KI genutzt werden soll.

Hier ist Google Microsoft dann voraus, denn die Verfügbarkeit der Gemini-KI wurde auch im deutschen Google-Workspace-Blog offiziell angekündigt. Die genauen Preise erfahrt ihr hier.

Mehr zu diesem Thema