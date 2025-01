Wie Google aus deinem Newsfeed einen KI-Podcast macht

Mit dem Feature „Audio Overview“ seines KI-Notizbuch-Tools NotebookLM hat Google schon gezeigt, wie der Konzern sich die Erstellung KI-generierter Podcasts vorstellt. Hierbei füttern Nutzer:innen die KI mit Inhalten, die dann in einen Podcast umgewandelt werden.

Google-KI erstellt Podcast aus Newsfeed

Ähnlich, jedoch basierend auf dem Suchverhalten und Nachrichtenkonsum von Google-Nutzer:innen, funktioniert „Daily Listen“. Dabei wird mit KI-Support aus den entsprechenden Suchergebnissen und Nachrichteninhalten täglich ein personalisierter Podcast erstellt – inklusive der Anzeige des vorgetragenen Textes.

Die täglich erstellte Episode soll rund fünf Minuten lang sein und einen Überblick darüber geben, was sich in den Bereichen, die die jeweiligen Nutzer:innen interessieren, über den Tag hinweg abgespielt hat. Präsentiert wird das Ganze in einer Art Player, über den sich die Inhalte etwa pausieren oder zurückspulen lassen, wie 9to5google.com berichtet.

Experiment bisher nur für US-Nutzer

Außerdem kann man den Podcast auch stummschalten, um nur den Text zu lesen. Unter dem Player finden sich weiterführende Informationen zu den jeweils gelieferten Themen. Bei dem Feature handelt es sich allerdings bisher noch um ein Experiment, das Nutzer:innen in den USA vorbehalten ist.

Für Publisher könnte das einen weiteren Rückgang der per Google auf ihre Onlinepräsenzen geschickten Nutzer:innen bedeuten. Theoretisch müsste man ja nicht mehr auf die einzelnen Artikel klicken, um einen genaueren Überblick über die Nachrichtenlage des Tages zu bekommen, als es das Verfolgen von Titeln und Snippets bisher ermöglicht.

Apple Intelligence produziert Fake-News

Google wird dabei aber darauf achten müssen, dass der hauseigenen Gemini-KI nicht ähnliche Fehler unterlaufen wie Apple Intelligence. Die von Apple angebotenen KI-Zusammenfassungen („AI Summaries“) liegen etwa bei Nachrichten so daneben, dass sich die BBC schon bei dem iPhone-Hersteller zu einer Beschwerde gezwungen sah.

Zu den von der Apple-KI generierten Fake-News gehört etwa die Ernennung eines falschen Dart-Weltmeisters und das angebliche Coming-Out eines Tennisspielers. Bei Reddit findet sich ein eigenes Subreddit zu den Apple-Intelligence-Fehlern. Demnach wurden zuletzt Mel Gibson und Nikki Glaser fälschlicherweise für tot erklärt.

Neben der BBC waren etwa auch die Daily Mail oder die New York Times betroffen. Und selbst bei privaten Chatverläufen kommt es zu teils befremdlichen, fehlerhaften Zusammenfassungen. Apple hat derweil Abhilfe über ein Update versprochen.

