NotebookLM: Googles KI-Notizbuch-Tool erstellt jetzt Podcasts für dich

Im Sommer 2023 hatte Google mit NotebookLM eine Anwendung veröffentlicht, die mit KI-Support aus verschiedenen, auch komplexen Inhalten der Nutzer:innen Zusammenfassungen sowie Glossare oder Skripte erstellt. Seit Juni 2024 steht das KI-Notizbuch-Tool auch in Deutschland zur Verfügung.

Podcast-Funktion Audio Overview

In den vergangenen Monaten hatte Google die Anwendung mit einigen neuen Funktionen aufgepimpt. Jetzt kommt mit „Audio Overview“ ein neues spannendes Feature, das schon auf der Google I/O 2024 angeteasert wurde. NotebookLM ist jetzt in der Lage, die von den Nutzer:innen eingegebenen Quellen und Dokumente in Podcasts umzuwandeln.

In diesem Podcast wird das Material der Nutzer:innen nicht nur zusammengefasst. Zwei KI-Hosts sollen zudem Verbindungen zwischen verschiedenen Themen herstellen und sich dazu austauschen, wie Google erklärt.

Audio Overview steht auch in der deutschen NotebookLM-Version zur Verfügung. Um das Ganze zu starten, öffnet ihr ein schon existierendes Notizbuch – oder erstellt ein neues. Anschließend unten auf „Notebook-Leitfaden“ klicken und dann rechts oben auf „Erstellen“.

Ausgabe bisher nur auf Englisch

Die Podcast-Funktion gibt es bisher nur in englischer Sprache. NotebookLM kann aber auch deutschsprachige Inhalte verarbeiten. Die KI-Podcast-Hosts, eine männliche und eine weibliche KI-Stimme, unterhalten sich dann auf Englisch darüber.

In unserem kurzen Test hat die Umwandlung eines Vorbereitungsskripts für eine Veranstaltung in einen Podcast innerhalb von wenigen Minuten funktioniert. Google weist darauf hin, dass das bei größeren Mengen an Input entsprechend länger dauern kann.

Launiger Vortrag der KI-Hosts

In unserem Fall wurde aus einem gut gefüllten A4-Blatt ein fünfminütiger Podcast, in dem die beiden KI-Stimmen sich recht launig zu dem vorgegebenen Thema austauschten. Immer wieder kommentieren die Hosts ihren Vortrag gegenseitig mit einem „Aha“ oder „Exactly“. Auch ein kurzes Auflachen ist hin und wieder dabei.

Obwohl schon herauszuhören ist, dass es sich um KI-generierte Stimmen handelt, schlägt sich das Tool nicht schlecht bei der Umsetzung der Inhalte in einen Podcast. Das Ganze wirkt allerdings oft so, als ob die Inhalte vorgelesen würden – also nicht frei gesprochen.

KI halluziniert und erfindet Wörter

Den Kolleg:innen bei The Verge sind derweil Halluzinationen aufgefallen, etwa, wenn es um die Erfindung der Glühbirne durch Thomas Edison geht. Da wird der erbitterte Konkurrenzkampf um Erfindung, Patentierung und Vermarktung zu einem Beispiel für funktionierendes Teamwork hochstilisiert.

Auch beim Aussprechen und Erklären von Begriffen tut sich die KI schon mal schwer. So bezeichnet sie Platin als „Bling-Bling-Metall“. Auffällig ist zudem der launige Grundton. Hier darf man fragen, ob das bei ernsteren Themen wie Krieg oder Tod tatsächlich angebracht ist.

Auch bei Podcasts gilt: Fakten überprüfen

Von Google heißt es dazu, dass die Podcast-Funktion keine umfassende oder objektive Übersicht zu einem Thema sein kann, sondern einfach die vorgegebenen Inhalte widerspiegelt. Und: NotebookLM kann dabei, wie alle KI-Tools, falschliegen. „Daher sollten Sie alle Fakten unabhängig überprüfen“, so der entsprechende Warnhinweis.