Im Mai 2023 war bekannt geworden, dass Spotify an KI-Tools arbeitet, mit denen sich die Stimmen von Podcast-Hosts „klonen“ lassen können sollen. Die bekannten Stimmen sollten – nach Zustimmung der jeweiligen Hosts – unter anderem für Werbezwecke eingesetzt werden, hieß es damals.

Jetzt hat Spotify eine KI-basierte Übersetzungsfunktion vorgestellt, die die Idee des Stimmen-Klonens noch ein Stück weiterdreht. Denn die originalen Podcast-Inhalte sollen mit dem Tool in andere Sprachen übersetzt werden – die Originalstimmen aber erhalten bleiben, wie Spotify mitteilt.

Dabei setzt der Streamingdienst auf das KI-basierte Transkriptionstool Whisper des ChatGPT-Anbieters OpenAI. Das automatische Spracherkennungssystem wurde mit Hunderttausenden Audiodaten trainiert, zum überwiegenden Teil mit englischen. Whisper kann aber auch mit deutschen Audiodateien umgehen.

Whisper: Originalstimme wird reproduziert

Aber das Tool kann Sprache nicht nur in andere Sprachen übersetzen, in dem es den transkribierten Text übersetzt. Sondern es kann auch die Stimme der Sprecher:innen mit hoher Wiedergabetreue reproduzieren – so jedenfalls die Angaben von Spotify.

Wie sich die Übersetzungsfunktion schlägt, kann man sich ab sofort anhand der Beispiel-Episoden einiger Podcasts anhören, darunter des „Lex-Fridman-Podcasts“, des Podcasts „Armchair Expert“ und „The Diary of a CEO“ mit Steven Bartlett. Die Inhalte wurden jeweils auf Spanisch übersetzt. Inhalte mit französischen und deutschen Übersetzungen sollen in den kommenden Tagen und Wochen folgen.

Die Ergebnisse hat Spotify in einem sogenannten „Voice Translations Hub“ zusammengefasst, der regelmäßig mit neuen Inhalten bestückt werden soll. Anhören können sich die mit KI übersetzten Folgen sowohl Premium-Abonnent:innen als auch nicht zahlende Spotify-Nutzer:innen.

Podcast-Hosts erweitern Publikum

Spotify sieht in dem Angebot zum einen die Möglichkeit, das sich auch Menschen, die die Originalsprache nicht oder nicht gut sprechen, beliebte Podcasts anhören können. Und zwar mit den Originalstimmen der Hosts. Auf der anderen Seite bietet das freilich das Potenzial für die Podcast-Hosts, ihr Publikum über die Sprachgrenzen hinaus zu erweitern. Immerhin hören schon über 100 Millionen Menschen regelmäßig Podcasts auf Spotify.

Bisher übersetzt Whisper – soweit bekannt – nur Inhalte aus dem Englischen in einige unterstützte Sprachen. Besonders gut scheint das derzeit mit Spanisch, Französisch und Deutsch zu funktionieren, beziehungsweise ist diesen drei Sprachen das potenzielle Publikum wohl am größten.

