In 2 Kategorien: KI-generierter Drake-Song für Grammys eingereicht

Anfang des Jahres sorgte ein neuer Drake-Song featuring The Weeknd namens Heart on My Sleeve für Furore. In kurzer Zeit trendete der Song und erreichte mehr als 15 Millionen Views. Wie sich später herausstellte, stammte er allerdings nicht wirklich von Drake und The Weeknd, sondern von einer künstlichen Intelligenz (KI). Veröffentlicht wurde er vom Tiktoker Ghostwriter977, der sich auf Tiktok als Geist mit Bettlaken über dem Kopf und Sonnenbrille zeigte.

Jetzt wurde Heart on My Sleeve offiziell vom Ghostwriter-Team bei der Recording Academy, der Organisation hinter den Grammys, für eine Nominierung in den Kategorien „Bester Rap-Song“ und „Song des Jahres“ eingereicht. Das bestätigte ein Ghostwriter-Vertreter gegenüber der New York Times. In beiden Kategorien würde der Preis dem Ghostwriter zugeschrieben werden.

Trotz KI-Komponenten: Heart on My Sleeve für Grammys geeignet

Anfang dieses Jahres haben die Grammys ihre Vergaberichtlinien für die kommende Preisverleihungen aktualisiert und erklärt, dass Musik mit KI-generierten Komponenten für einen Preis infrage kommt. Bedingung ist, dass der nominierte Titel einen von Menschen geschaffenen Teil enthalten muss. Dies ist bei Heart on My Sleeve der Fall.

Der CEO der Grammys, Harvey Mason Jr, erläuterte die Entscheidung gegenüber der New York Times und sagte, dass Musik mit KI-Elementen für eine Grammy-Nominierung „absolut geeignet“ sei. In Bezug auf den Ghostwriter-Track bestätigte er: „Was die kreative Seite angeht, ist er absolut geeignet, weil es von einem Menschen geschrieben wurde.“ Diese Entscheidung dürfte allerdings nicht jedem gefallen.

Nach Veröffentlichung zog der Song nämlich den Zorn von Drakes Label, Universal Music Group, auf sich, die dessen Persönlichkeitsrechte verletzt sahen. Mittlerweile wurde Heart on My Sleeve auf Tiktok, Spotify und Apple Music entfernt. Auf Youtube ist der Track aktuell aber noch abrufbar. Es bleibt spannend, zu beobachten, wie die Musikindustrie in Zukunft mit KI-Technologie umgehen wird.

