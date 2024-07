In wenigen Minuten zur perfekten Videopräsentation: Google Gemini macht’s möglich

Wer schon mal eine Videopräsentation erstellt hat, wird wissen, wie lang das dauern kann. Zunächst müssen die wichtigsten Punkte – beispielsweise für ein neues Produkt – zusammengefasst und in passenden Slides untergebracht werden. Dann folgt das Einfügen von Stock-Footage, um das Video lebendiger zu machen. Zu guter Letzt braucht es auch noch eine Vertonung, um die wichtigsten Punkte auch in Sprachform zu vermitteln.

Anzeige Anzeige

So soll Google Gemini eure Videopräsentation erstellen

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wie Google in einem Video zeigt, können euch diese Arbeitsschritte künftig von Gemini abgenommen werden. Die KI kann innerhalb kürzester Zeit komplette Präsentationen erstellen. Das neue Tool heißt Google Vids und befindet sich aktuell noch im Workspace Lab. Heißt: Die Software befindet sich in einem Teststadium, bringt aber schon jetzt beeindruckende Ergebnisse hervor.

Anzeige Anzeige

Als Beispiel zeigt Google die Erstellung einer Videopräsentation für einen bevorstehenden Produkt-Launch. Nutzer:innen können entweder aus einer Reihe von Vorlagen wählen, um ihre eigenen Vorstellungen in Vids umzusetzen, oder sie geben Gemini die Zügel in die Hand. Aus einem Prompt und einem angehängten Google Doc, in dem die wichtigsten Fakten zum Produkt stehen, macht Gemini innerhalb von Sekunden eine erste Timeline des Videos.

Anzeige Anzeige

In dieser Entwurfsansicht können verschiedene Slides umarrangiert, bearbeitet oder gelöscht werden. Seid ihr mit dem groben Gerüst zufrieden, könnt ihr Gemini damit beauftragen, die Präsentation zu erstellen. Dabei nutzt die KI bereits Stock-Bilder sowie lizenzfreie Videos und Musik, um die Punkte der Präsentation audiovisuell zu unterstreichen.

Gemini erstellt anhand des Videos sogar ein Skript für eine Sprachvertonung. Wer diese nicht selbst aufnehmen will, kann aus einer Vielzahl von KI-Stimmen wählen, die den Text vorlesen. Wer das Voiceover doch selbst übernehmen möchte, bekommt das Skript in einer Teleprompteransicht während der Aufnahme angezeigt. Google Gemini kann die Aufnahme im Anschluss anpassen und Pausen sowie störende „Ähms“ entfernen, um dem Ganzen einen professionellen Klang zu verleihen.

Googles KI-Suche geht nach hinten los

7 Bilder ansehen Googles neue KI-Suche geht nach hinten los Quelle: