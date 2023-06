Gemini: Deepminds neue KI soll besser als ChatGPT sein

Aktuell ist ChatGPT von OpenAI das Maß der Dinge, wenn es um hochmoderne Sprachmodelle geht. Laut Demis Hassibis, seines Zeichens CEO von Deepmind, schickt sich Google an, ein extrem leistungsstarkes Large Language Model (LLM) zu entwickeln, das ChatGPT möglicherweise übertreffen könnte.

Trotz der Fortschritte, die OpenAI in den letzten Monaten mit seinem GPT-4-Modell erzielt hat, scheint die neueste Version seines Sprachmodells immer noch Schwierigkeiten mit kontextuellem Denken und Entscheidungsfindung zu haben.

Hier sieht Google seine Chance. In einem kürzlich erschienenen Interview mit Wired erläuterte Hassibis, dass die neue künstliche Intelligenz mit dem Namen Gemini auf den Fähigkeiten von Googles AlphaGo aufbaut. AlphaGo ist ein maschinelles Lernsystem, das von Deepmind entwickelt wurde und 2016 als erstes Modell einen Menschen im äußerst komplexen Spiel „Go“ besiegen konnte. AlphaGo gilt seit langem als Vorreiter im Bereich des Reinforcement Learning, einer Form des maschinellen Lernens, die sich mit KI-Entscheidungen befasst.

KI ist die Zukunft

Indem ein LLM mit den umfassenden Entscheidungsfähigkeiten von Alpha-Go ausgestattet wird, hoffen die Forscher, dass es eines Tages die Produkte von OpenAI in Aufgaben wie zuverlässiger Textanalyse übertreffen kann. Sollte dies gelingen, könnte Google sich selbst an die Spitze des KI-Wettrennens im Silicon Valley hieven.

„Auf hohem Niveau kann man sich Gemini als eine Kombination einiger Stärken von Systemen vom Typ AlphaGo mit den erstaunlichen Sprachfähigkeiten der großen Modelle vorstellen“, sagte Hassabis gegenüber Wired. „Wir haben auch einige Innovationen, die sehr interessant sein werden.“

Hassibis räumte jedoch ein, dass sich Gemini noch in der Entwicklung befindet und erst in einigen Monaten auf den Markt kommen wird, blickt aber auch optimistisch in die Zukunft. „Wenn es richtig gemacht wird, wird KI die nützlichste Technologie für die Menschheit sein, die es je gab“, fügte er hinzu.

Mehr zu diesem Thema Google Deepmind Künstliche Intelligenz ChatGPT