Vergangenheit neu erleben: Google kombiniert Kunst und KI für einzigartige Selfies

Google hat in seiner Arts and Culture App eine Neuerung eingeführt. Schon seit 2018 gibt es die Art-Selfie-Funktion, mit der Nutzer ihren Doppelgänger in der Kunstgeschichte finden können.

Jetzt präsentiert Google die weiterentwickelte Version, Art Selfie 2. Mit dieser Funktion könnt ihr ein Selfie von euch selbst und euren Freunden machen und es in ein Kunstwerk aus einer bestimmten Epoche oder einer historisch bedeutenden Umgebung verwandeln.

Beim Erstellen lernen

Momentan könnt ihr zwischen 25 verschiedenen Stilen wählen, um eure Selfies in Kunstwerke zu verwandeln. Google plant allerdings, in Zukunft noch mehr Stile hinzuzufügen, heißt es in einem Artikel. In einem kurzen Video zeigt Google, wie eure Selfies mit dieser Funktion aussehen könnten.

Während die App euer Selfie in ein Kunstwerk transformiert, bietet sie euch gleichzeitig die Möglichkeit, etwas über die jeweilige Epoche oder den Kunststil zu lernen. Ihr findet Informationen zur Geschichte und zu ähnlichen Kunstwerken in der App.

Die App ist für iOS und Android verfügbar und hat die Funktion im Tab „Spielen“ integriert. So könnt ihr nicht nur eure Kreativität ausleben, sondern auch euer Wissen über Kunst und Geschichte erweitern.

Google kann auch Videos per KI erstellen

Google hat außerdem kürzlich eine KI mit dem Namen Lumiere vorgestellt, die speziell dafür entwickelt wurde, Videos zu generieren. Laut einem Präsentationsvideo von Google kann Lumiere Videos auf Basis von Textbefehlen erstellen, Bilder animieren oder vorhandene Videos nachbearbeiten.

Momentan ist die Leistungsfähigkeit dieser Video-KI allerdings noch auf das Erstellen von fünf Sekunden langen Videoschnipseln beschränkt. Ob Lumiere in Zukunft in der Lage sein wird, euch in andere Epochen zu transportieren, bleibt abzuwarten.

