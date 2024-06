Google Maps trennt sich von Folgen-Funktion: Warum das Feature nie richtig zündete

Seit 2018 bietet Google Maps die Funktion, Orten direkt in der App zu folgen. Der Vorteil ist, dass ihr dadurch sämtliche Updates, die Sehenswürdigkeiten, lokale Händler oder Attraktionen teilen, direkt in einem kompletten Feed angezeigt bekommt. Doch damit soll schon in Kürze Schluss sein, wie Android Authority berichtet.

Google entfernt ein Folgen-Feature aus Maps

In der aktuellen Betaversion von Google Maps finden sich schon jetzt Code-Zeilen, die auf das Ende der Follow-Funktion hinweisen. Genauer gesagt findet sich der Hinweis in der Beta v11.134.0103: „Ab Januar 2025 werdet ihr nicht mehr in der Lage sein, zu sehen, welchen Orten ihr über Maps folgt.“ Wer die Daten behalten möchte, kann sie sich vor der endgültigen Abschaltung wohl noch herunterladen. Neue Updates wird es allerdings danach nicht mehr geben.

Dazu deuten die Code-Zeilen an, dass der Follow-Knopf endgültig verschwinden soll. Er taucht normalerweise unter dem Namen des Geschäfts oder der Sehenswürdigkeit auf. Schon jetzt lassen sich keine Orte finden, denen wir noch über dieses Feature folgen können. Anscheinend hat Google den Button bereits ausgeblendet. Selbst ein Support-Dokument von Google verrät nur noch, wie ihr in Google Maps Orten entfolgen könnt.

Davon unangetastet sind bislang Google-Nutzer:innen und lokale Guides, denen ihr auf Google Maps weiterhin folgen könnt. Vermutlich will Google sie mit dem Update wieder etwas stärker in den Fokus rücken. Zumindest hat das Unternehmen erst kürzlich ein neues Profil für alle Google-Nutzer:innen erstellt, die in der Vergangenheit eine Rezension über einen Ort abgegeben haben. Denkbar wäre also, dass diese Profile ab Januar 2025 besser in Google Maps integriert werden.

