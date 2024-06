Google Maps: Wie dieser Fehler für einen unnötigen, kilometerlangen Stau sorgte

Ein Fehler in Google Maps sorgte für einen kuriosen Stau. (Foto: ambimages/Shutterstock)

Trotz der hohen Zuverlässigkeit von Google Maps kommt es vereinzelt zu gravierenden Fehlern. Einen dieser Fehler mussten Autofahrer:innen in Südtirol ausbaden, da sie dadurch stundenlang in einem Stau feststeckten, wie 20 Minuten berichtet. Sie waren über die Autobahn auf dem Weg von Italien nach Österreich. Kurzerhand zeigte Google Maps ihnen allerdings an, dass sie die Autobahn verlassen müssten, da der nächste Streckenabschnitt gesperrt wurde.

So kam es zum Stau durch Google Maps

Zahlreiche Autofahrer:innen folgten den Anweisungen von Google Maps und fuhren bei Sterzing auf eine Landstraße ab, die unter anderem durch kleine Ortschaften führt. Die Strecke wurde aber durch das plötzliche Verkehrsaufkommen schnell überlastet. Die Folge: kilometerlanger Stau und stundenlanges Verkehrschaos.

Der ursprüngliche Autobahnabschnitt war allerdings nicht gesperrt und blieb weitestgehend leer. Wie sich später herausstellte, lag der Fehler bei den Servern von Google Maps. Diese hatten fälschlicherweise gemeldet, dass es an diesem Tag zu einem deutlich höheren Verkehrsaufkommen – primär durch Lkw – kommen sollte. Dementsprechend wurden Autofahrer:innen präventiv umgeleitet.

Kritik an Google Maps wird lauter

Mitarbeiter:innen der Verkehrsbetriebe wollten den Fehler bei Google melden, um weitere Autofahrer:innen wieder über die Autobahn weiterzuleiten und die Überlastung einzudämmen. Allerdings gab es keine Telefonnummer, um den Google-Support zu erreichen. Nur eine Meldung innerhalb der Google-Maps-App war möglich. Sie blieb unbeantwortet.

Die Verkehrsbetriebe und die Polizei versuchten noch eigenhändig, den Stau einzudämmen. Warnschilder sollten Autofahrer:innen darauf hinweisen, dass sie die Abfahrt nicht nehmen müssen und weiter auf der Autobahn fahren sollten. Dennoch sorgte der Fehler für Chaos und genervte Autofahrer:innen – ein Zustand, den man laut dem Vizebürgermeister von Sterzing seit einiger Zeit kennt. Demnach sorgt Google selbst bei kleinsten Staus dafür, dass Autofahrer:innen über die Langstraße geschickt werden.

