Neue Ansicht in Google Maps: Was sie bringt und wie ihr sie schon jetzt nutzen könnt

Google testet immer wieder neue Funktionen für den Kartendienst Google Maps. Jetzt setzt der Tech-Riese seinen Weg fort und implementiert eine neue 3D-Ansicht in die Beta der Navigations-App.

Was bringt die neue 3D-Ansicht in Google Maps?

Die neue Ansicht lässt sich in den Navigationseinstellungen unter dem Menüpunkt „Kartendarstellung“ aktivieren, wie Android Police berichtet. Dadurch werden alle Gebäude in Google Maps in einer vereinfachten 3D-Variante angezeigt. Sie sind leicht durchsichtig, damit ihr auch noch die Straßen erkennen könnt.

Mit der vereinfachten 3D-Ansicht will euch Google Maps mehr Anhaltspunkte für eure Navigation geben. So könnt ihr anhand der Größe der Gebäude einschätzen, ob ihr euch wirklich neben dem Pendant in der echten Welt befindet oder doch falsch abgebogen seid.

Wann erscheint die neue Google-Maps-Funktion?

Noch findet sich die 3D-Ansicht allein in der Betaversion 124 (11.124.0102) von Google Maps. Wenn ihr nicht Teil des Betaprogramms seid, könnt ihr euch für den Beta-Test im Google-Play-Store anmelden. Allerdings solltet ihr wirklich sicher sein, dass ihr an der Testphase teilnehmen wollt. Denn sie könnte unter Umständen Fehler enthalten, die in der finalen Version nicht vorkommen. Müsst ihr euch häufig auf Google Maps verlassen, solltet ihr bei der Release-Version bleiben.

Bis die neue 3D-Ansicht in der finalen Version von Google Maps landet, dürfte es noch eine Weile dauern. Google versucht zunächst alle möglichen Bugs auszuräumen und wartet das Feedback der Beta-Nutzer:innen ab, bevor die Funktionen in die Release-Version übernommen werden. Um das Warten zu überbrücken, könnt ihr einen Blick auf unsere Tipps zu Google Maps werfen, mit denen ihr noch schneller am Ziel ankommt.

