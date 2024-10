Nicht mehr nur in Google Maps: Eine praktische Funktion ist bald direkt in Android verfügbar

Wer bislang seinen Standort über ein Android-Gerät teilen will, muss einen kleinen Umweg gehen. Denn die Funktion steckt derzeit noch in Google Maps. Dort könnt ihr auf euer Profilbild tippen und anschließend den Menüpunkt „Standortfreigabe“ wählen. Diese Schritte will euch Google aber schon bald ersparen, wie AndroidHeadlines berichtet.

Anzeige Anzeige

So könnt ihr künftig über Android euren Standort teilen

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

So hat der X-User AssembleDebug in den Google Play Services Hinweise gefunden, dass diese Funktion künftig direkt in Android implementiert wird. Dazu soll es eine neue Seite in der Einstellung-App geben, die ihr in den Screenshots oben bereits sehen könnt. Die neue Seite soll sich dann in den Einstellungen unter „Google“ und dem Untermenü „Alle Dienste“ befinden.

Anzeige Anzeige

Sobald die Standortfreigabe aktiviert wurde, bekommen Android-Nutzer:innen einen Link, den sie mit anderen teilen können. Wer Zugriff auf den Link hat, kann dann auch den Standort eures Geräts in Echtzeit sehen. Damit ihr auch wisst, wer euch tracken kann, zeigt Android darunter eine Liste mit Nutzer:innen, die auf den Link zugegriffen haben. So könnt ihr im Notfall unerwünschte Gäste wieder entfernen.

Anzeige Anzeige

Der Vorteil durch die Änderung: Ihr müsst nicht mehr Google Maps aufrufen, um euren Standort zu teilen. Zudem müssen eure Kontakte die App nicht mehr jedes Mal öffnen, um zu schauen, wo ihr euch gerade befindet. Sie können dies direkt über Android machen. Dennoch lässt sich der Link auch weiterhin in Google Maps öffnen, falls ihr die Optik des Kartendienstes bevorzugt.

Aktuell steht die Neuerung in Deutschland nicht zur Verfügung. Vermutlich testet Google die Funktion erst mit einem ausgewählten und kleinen Kreis von Android-Nutzer:innen, bevor alle User:innen das Feature erhalten. Wann das der Fall sein wird, lässt sich schwer abschätzen. Normalerweise dürfte dieser Test einige Wochen in Anspruch nehmen. Da die Funktion aber schon in Google Maps vorhanden ist und nur kopiert werden muss, könnte es bei dieser Änderung auch schneller gehen.

Kennt ihr schon diese Android-Funktionen?

10 Bilder ansehen Kennt ihr diese Android-Funktionen? Quelle: (Foto: t3n)