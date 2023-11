Google Maps will euch die Reise mit dem Nahverkehr erleichtern

In den kommenden Wochen wird Google Maps mit drei neuen Features ausgestattet, die speziell darauf ausgelegt sind, euch bei der Navigation durch die Feiertage zu unterstützen. Die Funktionen bleiben aber auch nach den Feiertagen erhalten.

So könnt ihr bald mit Google Maps effizientere Routen im öffentlichen Nahverkehr planen, was gerade in der geschäftigen Weihnachtszeit eine große Hilfe sein kann. Auch das Organisieren von Ausflügen mit Freunden und Familie wird einfacher und interaktiver. Außerdem könnt ihr könnt fortan auf Bilder und Videos mit Emojis reagieren.

Bessere Routenempfehlungen für den Nahverkehr

Für Nutzer, die Google Maps zur Planung ihrer Reisen mit Zug, Bus oder U-Bahn verwenden, stehen spannende Neuerungen an. In Kürze werden wichtige Informationen wie die Ankunftszeit, die Anzahl der Umstiege und die Gesamtlänge der Fahrt auf einen Blick in der App ersichtlich sein.

Zusätzlich werden neue Filter eingeführt, die es euch ermöglichen, euer bevorzugtes Verkehrsmittel auszuwählen, was die individuelle Reiseplanung weiter vereinfacht.

Ein besonderes Highlight ist ein exklusives Feature für 80 Städte weltweit: Hier könnt ihr die genauen Standorte von Ein- und Ausgängen der Haltestellen sehen, auf welcher Straßenseite sie sich befinden und wie ihr am besten zu Fuß dorthin gelangt. Unter den auserwählten Städten ist auch Berlin, daneben andere internationale Metropolen wie Tokio, London, New York, Paris und Singapur.

Diese Updates werden in den kommenden Wochen sowohl für Android- als auch iOS-Geräte verfügbar sein.

Treffen und Ausflüge einfacher planen

Google führt außerdem Updates für die Listenfunktion in Maps ein, die die Planung und Organisation von Orten noch interaktiver gestalten sollen. Mit den Neuerungen könnt ihr nicht nur eigene Listen mit verschiedenen Orten erstellen, sondern diese Listen auch mit anderen Personen, beispielsweise in einem Gruppenchat, teilen.

Die anderen Chat-Teilnehmer haben dann die Möglichkeit, neue Orte zu der Liste hinzuzufügen oder auf die bereits vorhandenen Orte mit Emojis zu reagieren. Die Funktion soll die Planung von Treffen und Veranstaltungen deutlich vereinfachen, indem sie eine interaktive und gemeinschaftliche Organisation ermöglicht.

Die Aktualisierungen, die in den kommenden Wochen für Nutzer von Android und iOS bereitgestellt werden, zielen darauf ab, die Nutzung von Google Maps für Gruppenaktivitäten zugänglicher und benutzerfreundlicher zu machen.

Emojis für alle

Die dritte Neuerung, die Google Maps einführt, ermöglicht es Nutzern, auf Fotos und Videos, die von der Community geteilt wurden, mit Emojis zu reagieren.

Interessant ist dabei, dass Google Maps in der Lage ist, den Inhalt der Bilder zu erkennen und passende Emoji-Reaktionen vorzuschlagen. So könnte zum Beispiel, wenn ihr auf ein Foto von einem Bagel reagiert, Google Maps euch eine Auswahl an Emoji-Mashups anzeigen, die einen Bagel darstellen.

Diese neue interaktive Funktion wird ab heute weltweit für Google-Maps-Nutzer ausgerollt.

Mit diesen Neuerungen strebt Google danach, die Nutzungserfahrung auf Maps während der Feiertage nicht nur angenehmer, sondern auch effizienter zu gestalten.

