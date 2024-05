Google Maps: Dieses Feature soll dich Sehenswürdigkeiten neu erleben lassen

Google hat auf Entwicklerkonferenz I/O 2024 ein neues Feature für den Kartendienst Google Maps vorgestellt. Diese „geospatial Augmented Reality“ genannte Funktion ermöglicht es Nutzern, die AR-Erfahrung in der App zu aktivieren, wenn sie in der Nähe eines gesuchten Ortes sind.

Mit einem Klick auf den entsprechenden Button wird der Inhalt dann über das Kamerabild des Smartphones gelegt. So können Nutzer direkt in der realen Umgebung Informationen und Hinweise sehen, die ihnen bei der Navigation und Erkundung helfen.

Erstmal nur in Singapur und Paris

Das neue AR-Feature von Google Maps wird zunächst als Pilotprogramm in Singapur und Paris verfügbar sein und gegen Ende dieses Jahres starten. In Singapur können Maps-Nutzer ausgewählte Sehenswürdigkeiten wie Chinatown oder die Gardens by the Bay in erweiterter Realität erleben.

In Paris bietet das Feature die Möglichkeit, entlang der Seine die Exposition Universelle von 1900 mit all ihren Länderpavillons in Augmented Reality zu erkunden. Zudem werden am Eiffelturm die verschiedenen Modifikationen sichtbar gemacht, die das Wahrzeichen im Laufe der Jahre erhalten hat.

Weltweiter Starttermin noch unbekannt

Wann der Dienst in anderen Ländern verfügbar sein wird, ist bisher noch nicht bekannt. Laut Techcrunch soll die AR-Erfahrung ein Grundstein für die Mixed-Reality-Plattform sein, die Google zusammen mit Samsung und Qualcomm für Android entwickelt.

Vor einigen Wochen hat Google zudem ein neues Feature für Maps vorgestellt, das die Navigation im Auto und zu Fuß weiter verbessern soll.

