Google Maps: Wie ein kleines Update vielen Menschen jetzt helfen kann

Egal, ob man mit dem Auto, zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, sollte man mit Google Maps auf dem schnellsten und einfachsten Weg zum angepeilten Ziel kommen. Was darunter jedoch genau zu verstehen ist, ist nicht für alle User:innen dasselbe – und genau deshalb bessert der Kartendienst jetzt nach.

Ein neues Update soll jetzt vor allem die Navigation für Menschen optimieren, die aus den verschiedensten Gründen ein Problem mit Treppen haben könnten. Sei es, weil sie zum Beispiel einen Rollator oder Kinderwagen dabeihaben oder das Stufensteigen aus etwaigen medizinischen Gründen schwierig ist

Wer Bescheid weiß, kann eine andere Route wählen

Künftig soll der Routenplan größer und damit einfacher sichtbar als zuvor anzeigen, wo auf dem Weg sich eine Treppe befindet. An entsprechender Stelle findet sich dann ein rundes Symbol mit weißen Stufen auf blauem Hintergrund, berichtet Google Watch Blog.

Angezeigt wird es nur für User:innen, die im Routenplaner die Option „zu Fuß“ einstellen. Ziel der Änderung ist es, den Nutzer:innen die Möglichkeit zu geben, sich schon vor dem Aufbruch über alternative Routen ohne hinderliche Treppen zu entscheiden.

„Barrierefreie Orte“ kann man sich schon länger anzeigen lassen

Denn, und das ist das Mako an der an sich praktischen Neuerung: Eine Option, mit der Google Maps nur Routen ohne Treppen anzeigt, gibt es bislang nicht. Interessant für viele Menschen ist dagegen eine andere, die Google Ende 2022 in vielen Ländern eingeführt hat.

Über die „Einstellungen“ in der App kann man in den „Einstellungen zur Barrierefreiheit“ die Option „Barrierefreie Orte“ auswählen. User:innen werden dann neben barrierefreien Eingängen auch barrierefreie Sitzplätze, Toiletten oder Parkplätze angezeigt.

Die Option dürfte vielen nicht bekannt sein

Da das an vielen Orten leider immer noch nicht zum Standard gehört, wird auch das Fehlen solcher wichtigen Infrastrukturen angezeigt. Das vergrößerte Treppensymbol führt Google Maps wohl vor allem deswegen ein, weil viele Menschen, die nicht im Rollstuhl sitzen, diese Option in Google Maps gar nicht kennen.

Schräge Einblicke aus Google Streetview

