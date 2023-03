Google One erweitert Pakete um VPN und Darknet-Suche

Google One: Neben VPN bietet Google jetzt auch eine Darknet-Suche an. (Grafik: Google)

Google bohrt den Abodienst One auf und inkludiert nun VPN in alle Pakete. Sie starten weiterhin mit 100 Gigabyte Speicherplatz für 1,99 Euro. Für rund drei Euro gibt es 200 Gigabyte und für zehn Euro zwei Terabyte.

Im Gegensatz zum US-Angebot ist in Deutschland VPN by Google One (noch) nicht in allen Paketen enthalten. Es bleibt der Zehn-Euro-Stufe „Premium“ vorbehalten. In den Genuss des „Dark Web Report“ kommen überhaupt nur Kund:innen innerhalb der USA, schreibt der Anbieter in einem Blogbeitrag.

Mehr Sicherheit durch VPN

Google betont, dass die Netzaktivitäten der Kund:innen durch VPN in sämtlichen Browsern und Smartphone-Apps verschlüsselt werden. Im Werbetext zu der neuen Funktion steht: „Du kannst über eine geschützte und private Verbindung im Internet surfen.“

Google hat jedoch eine Einschränkung eingebaut: Wer eine solche Verbindung aufbaut, erhält eine feste IP-Adresse, die sich nicht mehr ändern lässt, um etwa Inhalte aus anderen Regionen aufzurufen. Ansonsten seien eine Reihe flankierender Sicherheitsmaßnahmen integriert, um zu verhindern, dass die eigenen Online-Aktivitäten mit der eigenen Identität verknüpft werden können.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Darknet-Suche nur für US-Bürger:innen

Die andere große Neuerung betrifft einen neuen Dienst, den Dark Web Report. Darüber lasse sich das ansonsten nicht für Suchmaschinen indexierte Darknet nach den eigenen persönlichen Angaben durchsuchen.

Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Geburtsdaten, aber auch Telefon- und Sozialversicherungsnummer lassen sich auflisten und das Programm meldet sich zurück, wenn es eine dieser Angaben im Darknet gefunden hat. Der Dark Web Report gibt dann Hinweise, wie man mit den Ergebnissen umgehen soll. Zusätzlich blendet das Tool weitere Informationen ein, die über diese Datenverletzungen gefunden werden könnten. Google beteuert, alle Daten nach strengen Datenschutzkriterien zu behandeln.

Mehr zu diesem Thema Google VPN