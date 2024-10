Google rankt User-Generated-Content besser – weil der von Marken so schlecht sein soll

Google hat seinen Algorithmus so angepasst, dass User-Generated-Content (UGC) verstärkt in den Suchergebnissen angezeigt wird. Das erklärte Google Search Liaison Danny Sullivan in einem Interview mit Aleyda Solis auf Youtube.

Sullivan sagt, dass die Nachfrage von Nutzern nach authentischen Inhalten steige. Das liege unter anderem daran, dass es ein Überangebot an qualitativ minderwertigen Inhalten gibt, die von Marken durch Content-Marketing erstellt werden.

Laut Sullivan ist UCG oft authentischer und auch hilfreicher, weil er echte Nutzererfahrung widerspiegelt, die Marken oft nicht bieten können.

UCG bietet Lösungen für Nischen-Probleme

Zu solchen nutzergenerierten Inhalten zählen etwa Beiträge in Foren oder auf Plattformen wie Reddit. Sie spiegeln die ungeschönte Meinung der Nutzer wider. Zudem seien sie oft sehr hilfreich, wie Sullivan anhand eines Beispiels erklärt.

So sei er auf wertvolle Informationen in einem kleinen Nischenforum gestoßen, das sich ausschließlich an Besitzer seines Autotyps richtete. Der Google-Experte suchte nach einer Lösung für ein spezifisches Problem mit seinem Fahrzeug und fand dort einen detaillierten Beitrag eines Nutzers, der das gleiche Modell besitzt und das Problem erfolgreich gelöst hatte.

Solche Inhalte bieten große Marken in der Regel nicht. Markeninhalte werden häufig als künstlich und weniger hilfreich wahrgenommen, da sie oft nur darauf abzielen, möglichst viele Klicks zu generieren. Nutzer seien skeptischer gegenüber Inhalten, die eindeutig kommerziellen Zwecken dienen, meint Sullivan.

UGC hingegen wird besonders dann positiv bewertet, wenn er hilfreich und authentisch ist, auch wenn er nicht von Experten stammt. Unternehmen sollten sich deshalb darauf konzentrieren, authentische Inhalte zu erstellen, von denen die Nutzer profitieren können, anstatt auf SEO optimierten Content zu setzen. Dabei hilft der Aufbau einer engagierten Community, die in Foren aktiv ist und die Kommentare verfasst.

