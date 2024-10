Google strukturiert bei Search um und benennt einen neuen Chef: Was die Veränderung bringen soll

Google-CEO Sundar Pichai hat in einem Blogeintrag mehrere größere Veränderungen im Unternehmen bekannt gegeben. Angefangen mit Prabhakar Raghavan, der seit mehreren Jahren den Bereich Search und Ads bei dem Tech-Riesen verantwortet. Er hat jetzt entschieden, seinen Posten zu räumen. Künftig will er stattdessen eine Position als Chief Technologist bei Google einnehmen – und damit auch enger mit Pichai zusammenarbeiten, wie der CEO verrät.

Der neue Chef von Google Search und Ads: Nick Fox

An Raghavans Stelle wird Nick Fox treten. Fox war schon seit einiger Zeit eine Führungskraft im Team des bisherigen Chefs. Er ist seit 2003 bei Google und war in der Zwischenzeit für Produkte wie Hangouts, WebRTC und Project Fi verantwortlich. Über Fox sagt Google-CEO Pinchai, dass er im Laufe seiner Karriere bei Google in nahezu allen Bereichen des Unternehmens seine Fertigkeiten und sein Wissen als Führungskraft unter Beweis stellen konnte.

Wie das Search Engine Journal berichtet, kommt der Wechsel nicht einfach aus heiterem Himmel. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Kritik an Raghavans Entscheidungen für die Search-Abteilung für Google. In einem Artikel des Journalisten Ed Zitron zeigten sich mehrere Branchenexpert:innen besorgt über die Ausrichtung der Google-Suche. Sie behaupten, dass Raghavans Erfahrungen im Ad-Bereich dafür gesorgt hätten, dass die Suchmaschine nur auf Gewinn optimiert wurde, statt sich auf Qualität zu fokussieren.

Neben diesem Positionswechsel gibt es auch noch zwei weitere Anpassungen bei Google. So wandert das Gemini-App-Team zu Google Deepmind, während das Team des Google Assistant mit in den Bereich Platforms & Devices eingegliedert wird. Alle Änderungen innerhalb Googles sollen laut Pinchai dazu beitragen, die Entwicklung und Implementierung von künstlicher Intelligenz weiter zu verbessern.

