iPhone ganz vorne: Mit diesen Suchbegriffen verdient Google das meiste Geld

Im vergangenen Jahr erzielte Google mit Werbeanzeigen in der Suche einen Umsatz von 165 Milliarden US-Dollar. Dabei wird längst nicht zu jedem Suchbegriff auch Werbung ausgespielt. Tatsächlich sollen laut Unternehmensangaben nur bei etwa 20 Prozent aller Suchbegriffe Werbeeinblendungen stattfinden.

Anzeige Anzeige

Aber auch zwischen diesen Suchbegriffen gibt es Unterschiede. Denn letztlich hängt der Preis für einen Anzeigenplatz davon ab, wie viele Unternehmen ihn gerne hätten. Im Rahmen des in den USA anhängigen Kartellverfahrens gegen Google wurde jetzt erstmals eine Liste mit den 20 ertragreichsten Suchbegriffen veröffentlicht.

Diese Suchbegriffe sind für Google am lukrativsten

Die im Rahmen des Verfahrens veröffentlichte Liste zeigt die Suchbegriffe, die Google am 22. September 2018 in den USA das meiste Geld in die Kassen gespült haben. Das ist insofern relevant, weil an diesem Tag das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus in den Handel gekommen sind. Wenig überraschend waren die zwei Produktnamen dann auch die lukrativsten Suchbegriffe des Tages.

Anzeige Anzeige

Hier ist die vollständige Liste:

iphone 8

iphone 8 plus

auto insurance

car insurance

cheap flights

car insurance quotes

direct tv

online colleges

at&t

hulu

iphone

uber

spectrum

comcast

xfinity

insurance quotes

free credit report

cheap car insurance

aarp

lifelock

Es ist anzunehmen, dass die Apple-Geräte an diesem Tag ungewöhnlich stark nachgefragt waren. Gleichzeitig ist es auch nicht überraschend, dass Suchen nach Versicherungen eine gute Einnahmequelle für Google sind.

Anzeige Anzeige

Immerhin handelt es sich bei Versicherungen um einen Milliardenmarkt und ein einzelner Abschluss bringt Unternehmen deutlich mehr Geld als der einmalige Verkauf eines Elektrogeräts. Dementsprechend groß dürften in dem Bereich die Werbebudgets und der Wettbewerb sein. Beides Faktoren, von denen Google an der Stelle profitiert.

Wie viel Geld Google genau mit jedem einzelnen Suchbegriff verdient hat, bleibt leider unklar, da diese Stellen vor der Veröffentlichung durch das Gericht unkenntlich gemacht wurden. Dennoch verschafft uns die Liste erstmals einen etwas genaueren Einblick in Googles Werbegeschäft.

Bildergalerie: Die lustigsten Google-Rezensionen

9 Bilder ansehen Die lustigsten Google-Rezensionen Quelle: BlueberryPie/Shutterstock

Mehr zu diesem Thema