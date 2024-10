Warum Google in den Suchergebnissen bald blaue Haken zeigen könnte

Das neue Feature soll Nutzern dabei helfen, legitime Webseiten besser zu erkennen. Wann es in Deutschland ausgerollt wird, ist derzeit noch ungewiss. (Foto: mama_mia / Shutterstock)

Google experimentiert aktuell mit blauen Haken bei den Suchergebnissen. Wenn ihr nach großen Firmen wie Apple sucht, steht bald vielleicht ein kleiner, blauer Haken neben dem Link. Dieser soll Nutzern anzeigen, dass die Webseite legitim ist und es sich um keine schadhafte Fake-Seite handelt.

Anzeige Anzeige

Das ist die Gefahr: Manchmal bauen Betrüger offizielle Firmenwebseiten als Fake-Seiten nach. Das sind gefälschte Seiten, die quasi identisch zur offiziellen Firmenseite sind. Wer hier hereinfällt, gibt seine Konto-Log-ins, Passwörter oder ähnlich wichtige Nutzerdaten den Betrügern preis. Oftmals geschieht das in Kombination mit einer angeblich echten E-Mail, die euch mittels entsprechenden Fake-Link auf die Betrügerseite schickt.

Haken gegen Betrüger

Blaue Haken kennt man schon aus den sozialen Netzwerken. Hier sollen sie bestätigen, dass es sich bei den Accounts jeweils um reale Personen handelt. Jetzt scheint Google auf diesen Zug aufspringen zu wollen. „Wir experimentieren regelmäßig mit Funktionen, die Käufern helfen, vertrauenswürdige Unternehmen online zu identifizieren, und wir führen derzeit ein kleines Experiment durch, bei dem neben bestimmten Unternehmen auf Google Häkchen angezeigt werden“, äußerte sich Google-Sprecherin Molly Shaheen gegenüber The Verge.

Anzeige Anzeige

Wir haben Anfang Oktober 2024 darüber berichtet, dass Microsoft gegenüber hundert solcher Betrüger-Seiten vorgegangen ist und diese gemeinsam mit dem US-Justizministerium vom Netz genommen hat. Laut The Verge tauchten die Haken bislang aber nur vereinzelt auf, da es sich um einen Feature-Test handelt. Gesehen wurden die Haken bei Firmen wie Microsoft, Meta, Epic Games, Apple, Amazon und HP. Dabei soll es um eine Erweiterung von der Google Funktion „Brand Indicators for Message Identification“ (kurz BIMI) handeln. Mit dieser werden ebenfalls Häkchen neben Firmennamen in E-Mails angezeigt.

Wir konnten während unserer Recherche noch kein Häkchen sehen. Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keine offizielle Angabe seitens Google, wie lange die Testphase läuft und wann das blaue Häkchen in Deutschland ausgerollt wird. Laut heise.de wird das Feature vorerst in den USA, Kanada und Neuseeland getestet.

Anzeige Anzeige

So schützt ihr euch mit sinnvollen Passwörtern

8 Bilder ansehen Sinnvolle und weniger sinnvolle Tipps für Passwörter Quelle: Shutterstock/ Vitalii Vodolazskyi

Mehr zu diesem Thema