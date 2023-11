.meme: Google vergibt neue Domain – und die Katzen sind schon da

Was wäre das Internet ohne Katzen-Memes? Mit der Domain .meme finden sie künftig auch ein würdiges Zuhause im Netz. (Bild: leolintang/Shutterstock)

Wer eine Website betreibt, kann künftig als Domain-Endung auch .meme auswählen. Das hat Google am 28. November in einem Blogpost bekannt gegeben. Die Domain ist demzufolge dazu da, „dir beim LOL zu helfen, Ideen zu teilen und dich selbst auszuleben“.

Anzeige Anzeige

Zum Start der neuen Domain hat Google schon sechs Partner „und vier Katzen-Websites“ mit an Bord geholt. Darunter befinden sich Meme-Schwergewichte wie Know Your Meme, das ab sofort unter knowyour.meme zu finden ist, oder License Meme, wo Unternehmen Memes für ihre Produkte oder Werbung lizenzieren können. Einige dieser Early Adopter leiten allerdings nur von der .meme-Domain auf eine andere weiter.

Dass das Internet – und die Meme-Kultur an sich – ohne Katzen nicht wäre, was es heute ist, ist auch Google klar. Deshalb gehen die folgenden Meme-Katzen mit gutem Beispiel voran und setzen auf die neue Domain-Endung:

Anzeige Anzeige

Die unangefochtene Königin der Katzen-Memes, Grumpy Cat. Ihre Website erreicht ihr ab sofort unter grumpycat.meme.

Auch Keyboard Cat darf nicht fehlen. Die URL ihrer Website lautet keyboardcat.meme.

Nyan Cat gehört ebenfalls zu den Klassikern unter den Meme-Katzen; unter nyancat.meme könnt ihr ihr einen Besuch abstatten.

Unter cat.meme finden alle Katzen-Fans ab sofort eine große Auswahl an Katzen-Memes aller Art.

Wie komme ich an eine .meme-Domain?

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und selbst gerne eine .meme-Domain hätte, kann sie sich ab sofort im Early Access auf get.meme registrieren – muss dann allerdings eine einmalige Gebühr bezahlen. Die verringert sich täglich bis zum 5. Dezember. Ab 17 Uhr an diesem Tag sind .meme-Domains über alle bekannten Registrierungsstellen erhältlich.

Mehr zu diesem Thema