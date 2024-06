Google Wallet macht dein Smartphone zum Schlüssel fürs Hotelzimmer – mit einem Haken

Seit dem Comeback der Google Wallet vor zwei Jahren treibt Google die Idee voran, damit eine Art digitalen Ersatz für das Portemonnaie zu schaffen. Jetzt hat Google der App eine weitere Funktion verpasst. Nutzer:innen können die Google Wallet als Hotelschlüssel nutzen.

Google Wallet macht Handy zum Zimmerschlüssel im Hotel

Konkret heißt es dazu im entsprechend aktualisierten Google-Wallet-Supportbereich: „In Google Wallet können Sie Ihre Hotelschlüssel während Ihres gesamten Aufenthalts sicher verwenden, um Zugang zum Hotel, zu den Zimmern und durch Schlüsselkarten geschützte Gemeinschaftsbereiche wie Fitnessstudios, Pools und Aufzügen zu erhalten.“

Zumindest in der Theorie, denn das Ganze funktioniert natürlich nur in „Hotels, in denen dieses Feature unterstützt wird“, wie Google einschränkt. Und das ist aktuell nur eines: das Clarion Hotel Post im schwedischen Göteborg, wie 9 to 5 Google schreibt.

Premiere in Göteborger Hotel

Das feiert sich entsprechend auf seiner Website als „erstes Hotel der Welt, das Schlüsselkarten für die Nutzung in der Google Wallet anbietet“. In dem Hotel dient die digitale Schlüsselkarte zum Öffnen der Hotelzimmer sowie zur Freischaltung des Fahrstuhls.

Nutzer:innen müssten dazu lediglich ihr Smartphone aus dem Ruhezustand wecken und die Rückseite an das Kartenlesegerät halten. Es soll nicht einmal notwendig sein, das Smartphone zu entsperren, wie es in dem Blogeintrag heißt.

Wie sicher ist die Hotel-Key-Lösung?

Das könnte allerdings aus Sicherheitsgründen recht problematisch sein, etwa wenn man das Smartphone in Hotelnähe oder im Hotel selbst verliert, ohne es zu bemerken. Von möglichen Diebstählen ganz zu schweigen.

Allerdings nutzt die Hotelkette, zu der das Göteborger Hotel gehört, ohnehin schon eine eigene App, mit der das Smartphone zur Schlüsselkarte wird. Bisher scheint es damit keine Probleme gegeben zu haben.

Ähnliche Lösungen existieren schon

Auch andere Hotelketten bieten ähnliche Lösungen an. Zudem hat Apple Ende 2021 eine solche Funktion für die Apple Wallet auf dem iPhone und der Watch eingeführt.

Für Google-Wallet-Nutzer:innen in Europa setzt die Premiere der Funktion in Göteborg derweil ein positives Signal, nämlich dass Europa von dem Feature nicht ausgeschlossen wird und daher weitere Hotels, auch in Deutschland, folgen könnten.