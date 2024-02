Die 3 größten Herausforderungen für deutsche Unternehmen – laut Befragung

Liebe Leserinnen und Leser, auch im neuen Quartal sehen sich Unternehmen mit Herausforderungen konfrontiert. Welche das sind, das ermittelt das Ifo-Institut zusammen mit dem Personaldienstleister Randstad in regelmäßigen Abständen in einer Personalleiterbefragung. Dafür wurden in der aktuellen Version bis zu 1.000 Personalverantwortliche in deutschen Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branchen befragt.