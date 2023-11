Ein großes iPhone-Update und ein Linkedin für Fußballer

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

In den vergangenen Jahren hat Apple sein iPhone-Betriebssystem iOS nur wenig verändert. Insidern soll zufolge soll das kommende iOS 18 daher deutlich mehr neue Funktionen und Designelemente enthalten. Damit will Apple auch die iPhone-Verkäufe ankurbeln. Einem Bericht zufolge ist beim iPhone 16 kein großer technischer Sprung zu erwarten, weswegen es also die Software richten muss. Tim Cook selbst lieferte schon Hinweise auf mögliche Funktionen. So soll generative KI künftig zum Herzstück kommender Apple-Produkte werden.

Warum Prematch zum Linkedin für den Amateurfußball werden könnte

Das Startup Prematch, eine Social-Plattform für den Amateurfußball, hat Serge Gnabry, David Raum und das Family Office Klopp als Investoren gewonnen. Die Plattform bietet individuelle Profile mit Leistungsdaten und Statistiken für Spieler:innen in allen Spielklassen unterhalb der Profiligen. Warum es den drei Promi-Investoren dabei wohl nicht nur ums Geld geht und wie sie dazu beitragen könnten, die Plattform als Community für Fußballbegeisterte zu etablieren.

Die KI als persönliche Assistenz

Sei es der Google Assistant oder Siri: Die allermeisten Smartphone-Nutzer:innen haben Zugriff auf eine persönlichen Assistenz, die auf Wunsch Notizen oder Kalendereinträge erstellt. Geht es nach Microsoft-Mitgründer Bill Gates, gibt es dank künstlicher Intelligenz bald aber noch sehr viel bessere Alltagshelfer. Die sollen bei der Reisebuchung etwa im zum Budget passenden Hotel reservieren oder den Online-Einkauf erledigen können. Gates selbst will bei der Entwicklung offenbar vorn dabei sein. Einem Bericht zufolge hat er bereits im Juni 2023 gemeinsam mit anderen Geldgebern 1,3 Milliarden US-Dollar in das Startup Inflection AI investiert.

Das war es schon wieder mit dem t3n Daily für heute.

