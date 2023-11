GTA 6: Ankündigung, Release und Trailer – jetzt soll es ganz schnell gehen

Grand Theft Auto, kurz GTA, hat sich seit seiner erstmaligen Veröffentlichung im Jahr 1997 zu einem wahren Phänomen in der Welt der Videospiele entwickelt. Das Franchise, das von Rockstar Games produziert wird, ist im Laufe der Jahre von einer pixeligen 2D-Game zu einer beeindruckenden Open-World-Saga geworden.

Kein Wunder also, dass Fans die Veröffentlichung vom sechsten Teil herbeisehnen. Berichte von IGN und Bloomberg deuten darauf hin, dass Rockstar Games in Kürze die Katze aus dem Sack lassen wird. Demnach plant Rockstar noch diese Woche eine offizielle Ankündigung von GTA VI.

Rockstar selbst kündigte jetzt bereits einen Trailer für das „nächste Grand Theft Auto” für Anfang Dezember an, bei dem sich Fans auf noch mehr Details zum Game freuen können. Demnach soll auch die erste weibliche Protagonistin der Reihe eingeführt werden und in einer fiktiven Stadt spielen, die an Miami angelehnt ist.

Hype wird immer größer

Rockstar hat die Entwicklung des Spiels zwar längst bestätigt, jedoch jegliche Details darüber weitgehend unter Verschluss gehalten. Möglicherweise wird das Game schon im nächsten Jahr erscheinen, auch wenn es hier noch keine offizielle Bestätigung seitens des Entwicklers gibt.

Der Hype um GTA VI wird durch die Tatsache verstärkt, dass Grand Theft Auto V eines der meistverkauften Videospiele aller Zeiten ist. Mit über 185 Millionen verkauften Exemplaren hat GTA V die Messlatte hoch gelegt. Dass diese Zahl vom sechsten Teil übertroffen wird, gilt als wahrscheinlich. Bloomberg bezeichnete Grand Theft Auto VI unlängst als eine der bedeutendsten Veröffentlichungen des Jahrzehnts.

Mit dem Erfolg von GTA V im Hinterkopf und den aufregenden Gerüchten um das kommende Spiel dürfte die Enthüllung von GTA VI die Gaming-Welt für eine ganze Weile dominieren.

