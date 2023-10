Gerüchte um GTA 6 verdichten sich: Steht die offizielle Ankündigung bevor?

Zehn Jahre nach dem Release von GTA 5 und dessen Online-Modus ist es jetzt Zeit für den Nachfolger GTA 6 – finden zumindest viele Fans. Schon seit Monaten brodelt die Gerüchteküche. Aktuell gibt es wieder eine Häufung vermeintlicher und tatsächlicher Leaks.

Anzeige Anzeige

Leak: Spürbar schönere Grafik in GTA 6

Dem französischen Rockstar Mag zufolge soll eine neue Version der Rockstar Advanced Game Engine (Rage) in GTA 6 für spürbar schönere Grafik sorgen. Rage 9 soll etwa die Darstellung von Wasser und Autodellen sowie Tag und Nacht verbessern. Auch Wolken und Licht sollen realistischer aussehen. Zudem soll KI die Interaktion mit nicht spielbaren Charakteren optimieren.

Inwieweit diese potenziellen Verbesserungen der Realität entsprechen, muss sich noch zeigen. Eine Quelle für den Leak gibt das Rockstar Mag nicht an. Ebenso wenig wie der Leaker Tez2, der Single-Player-Updates für GTA 6 in Aussicht stellt, wie Golem schreibt.

Anzeige Anzeige

Einstufung als ab 15 erweist sich als Fake

Ein weiteres Gerücht hat sich derweil schon als Fake herausgestellt. Demnach sollte GTA 6 in Australien eine Freigabe ab 15 Jahren erhalten haben. Die angeblich offizielle Einstufung hatte die Hoffnung geschürt, dass der lang erwartete Ankündigungstrailer in den Startlöchern stehe.

Die australische Jugendschutzbehörde hatte die Einstufung allerdings gegenüber PC Games N dementiert. Und auch Gerüchte darüber, dass der GTA-6-Trailer am 24. Oktober 2023 erscheinen werde, haben sich nachweislich als unwahr erwiesen. Ob der Trailer – wie jetzt spekuliert – noch vor Ende Oktober kommt? Nicht vorhersagbar.

Anzeige Anzeige

GTA 6 dürfte 2024 oder 2025 erscheinen

Klar scheint jedenfalls, dass die Fangemeinde noch etwas Geduld haben muss, bis GTA 6 offiziell erscheint. Rockstar-CEO Strauss Zelnick hatte für das Geschäftsjahr 2025 (April 2024 bis März 2025) einen „bedeutenden Meilenstein“ angekündigt – damit ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit GTA 6 gemeint.

5 Bilder ansehen Game-Releases 2023: Diese 5 Blockbuster-Games sind dieses Jahr noch wirklich spannend Quelle:

Diesen Zeitraum für einen möglichen GTA-6-Release stützt zudem der von Publisher Take Two erwartete Umsatzsprung von 5,5 auf acht Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2025. Ein solches Plus könne laut Einschätzung von Beobachter:innen eigentlich nur GTA 6 bringen.

Anzeige Anzeige

GTA-6-Trailer: Wann kommt die Ankündigung?

Entsprechend scheint eine Veröffentlichung von GTA 6 im Herbst 2024 am realistischsten. Die Fangemeinde muss sich also noch fast ein Jahr gedulden. Immerhin eine offizielle Ankündigung und ein GTA-6-Trailer könnten schon in den nächsten Tagen oder Wochen kommen.

Mehr zu diesem Thema Leak Fake News