Warum GTA wegen langweiligen Zugfahrten ein besonderes Feature bekommen hat

Obbe Vermeij ist Spieleentwickler und hat vor allem seine Spuren an der GTA-Reihe hinterlassen. Seine Arbeit als Technical Director begann schon mit Grand Theft Auto 3 und endete nach dem Release von GTA 4. In seiner Zeit bei Rockstar Games hat er viele Anekdoten rund um die Reihe erlebt, die er auf Threads veröffentlicht. Zuletzt verriet er etwa, dass die Entwickler:innen GTA-Spieler:innen absichtlich ausbremsen mussten.

Langeweilige Züge in GTA führten zur Cinematic-Camera

In einem aktuelleren Post verrät Vermeij mehr zur Cinematic-Cam von GTA 3. Das Feature könnt ihr etwa während des Autofahrens in dem Open-World-Spiel aktivieren, um die Kamera nicht nur starr hinter dem Fahrzeug zu belassen. Sie wandert dann etwa auf die Seite knapp über Straßenhöhe und gibt euch einen deutlich dynamischeren Einblick. Oder ihr seht euer Fahrzeug plötzlich aus einer erhöhten Position durch den Verkehr rasen.

Dieses Feature war aber nicht von Anfang an für Fahrzeuge gedacht, die Spieler:innen steuern können, wie Vermeij betont. Stattdessen entwickelte er die Cinematic-Camera für Züge. Ursprünglich war die Kamera bei Zugfahrten von Haltestelle zu Haltestelle starr – und damit ziemlich langweilig. Vermeij experimentierte zunächst damit, Spieler:innen das Überspringen der Fahrten zu ermöglichen. Bei GTA 3 führte das aber zu langen Ladezeiten oder zu Problemen bei der Darstellung der Spielwelt.

Also musste eine Lösung her. Vermeij positionierte die Kamera entlang der Strecke an interessanten Positionen, um neue Blickwinkel auf den Zug zu ermöglichen. Zu seiner Überraschung waren seine Kolleg:innen von dem Feature überaus begeistert und baten ihn darum, die Funktion auch bei allen anderen Fahrzeugen zu ermöglichen.

In GTA 3 und GTA Vice City tauchten auch weniger Autos auf, wenn die Cinematic-Camera eingeschaltet war. Das sollte garantieren, dass Spieler:innen mit hohen Geschwindigkeiten fahren konnten, ohne Kollisionen zu verursachen. In neueren Teilen ist das nicht mehr der Fall, obwohl die Cinematic-Camera immer noch Teil der Spiele ist.

